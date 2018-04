Les Messins sont imprévisibles. Un premier acte très insipide puis un réveil en seconde période qui leur a permis de renverser Rennes (2-1). Le doublé réussi par Nolan Roux vaut de l’or pour une formation qui bouge encore. La venue de Caen, samedi prochain, sera primordiale.

Sport 4 min.

Roux, Dossevi et le FC Metz réalisent l’exploit à Rennes

Les Messins sont imprévisibles. Un premier acte très insipide puis un réveil en seconde période qui leur a permis de renverser Rennes (2-1). Le doublé réussi par Nolan Roux vaut de l’or pour une formation qui bouge encore. La venue de Caen, samedi prochain, sera primordiale.

Les Messins sont imprévisibles. Un premier acte très insipide puis un réveil en seconde période qui leur a permis de renverser Rennes (2-1). Le doublé réussi par Nolan Roux vaut de l’or pour une formation qui bouge encore. La venue de Caen, samedi prochain, sera primordiale.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Face à Rennes, le FC Metz s’est montré inoffensif en règle générale, souvent docile et parfois amorphe tout au long des 45 premières minutes de jeu. Un mauvais cocktail qui a profité aux Rennais, heureux de pouvoir confier à Gourcuff le soin de se jouer de Niakhaté puis de Selimovic avant de servir sur un plateau Bourigeaud (1-0, 27e). Metz, oasis de fraîcheur pour ses adversaires. Le Stade Rennais aurait pu prendre un avantage plus conséquent (17e) mais la tentative d'André a été courageusement déviée par Selimovic. Et puis, comme dans un rêve, les Messins vont réaliser l’improbable.



Les mots de Frédéric Hantz, à la pause, ont certainement parlé aux oreilles de ses joueurs. Deux buts en cinq minutes. Pincez-moi, j’hallucine ! Un premier service de Dossevi sur le crâne gagnant de Roux (1-1, 52e) puis un second sur le pied droit du meilleur buteur mosellan (2-1, 57e). Dossevi-Roux, diamants d’une équipe mosellane soudainement retrouvée. Lutteuse, calme, disciplinée, la formation messine va alors s’accrocher à un succès qui va lui faire un bien terrible. A cinq journées du terme, les actions du FC Metz reprennent une sacrée plus-value. Un 16/20 car ces trois points-là peuvent tout changer. Et si tout redevenait possible ?

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) a été abandonné par son axe central sur le but de Bourigeaud (27e). Ensuite, il a repoussé le coup franc de Khazri (23e) puis s’est remarquablement détendu (65e et 74e). En défense, Balliu (6) a joué proprement, avec application, détermination et précision. Selimovic (6) a sauvé les siens (17e) en contrant la tentative d’André qui s’apprêtait à marquer. Il a été meilleur que face à Lyon même s’il n’a su intervenir sur Gourcuff sur le premier but du Stade Rennais. Il a été averti (48e). Rivierez (2) a été débordé par Khazri (4e) avant de tacler sévèrement Gourcuff, ce qui lui a valu un logique carton jaune (15e), puis de fauter grossièrement sur l’excellent Khazri (37e). Dépassé, trimbalé, il a frôlé l’expulsion. Logiquement, il a laissé sa place à Palmieri (45e) qui a récolté une "biscotte" (74e) mais a apporté du punch à un secteur qui en manque. Niakhaté (5,5) a occupé le flanc gauche de la défense mosellane. Il a souffert face à Khazri et Sarr et s’est fait mystifier par Gourcuff (27e) sur le but rennais. Il a été judicieusement replacé dans l’axe par Hantz et tout est allé mieux pour lui.



Diagne (5,5) s’est réveillé en seconde période et a même réussi à sauver les siens en fin de match. Cohade (6) n’abdique jamais. Il est le symbole d’une formation qui ne veut pas encore mourir. Mollet (6) possède un sens du jeu qui doit plaire à certaines écuries de L1. De bons services sur Dossevi (13e) puis Rivière (44e) et un caractère à même de réveiller les troupes. Dossevi (7) a l’art du service extraordinaire (10 passes décisives). Il a délivré deux caviars à Nolan Roux et sa technique balle au pied est un régal. Roux (8) a inscrit son treizième et quatorzième but de la saison : une remarquable performance au sein d’une formation branchée sur courant alternatif. Si Metz est encore en vie, il le doit évidemment beaucoup à l’efficacité de son attaquant.



En attaque, Rivière (5) a réussi une belle incursion (9e) puis il a lutté avec le peu de ballons exploitables qui lui sont accordés depuis maintenant quelques mois.

Emmanuel Rivière, ici face à Yoann Gourcuff, n'a pas eu le loisir de se mettre en évidence. Photo: AFP

Rennes - Metz 1-2

Roazhon Park, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Ben El Hadj, environ 24 000 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score : 1-0 Bourigeaud (27e), 1-1 Roux (52e), 1-2 Roux (57e).

Cartons jaunes : Bensebaïni (90+3) à Rennes; Rivierez (15e), Selimovic (48e), Rivière (62e), Palmieri (74e) à Metz.

RENNES: Koubek ; Bensebaïni, Gnagnon, Gélin, Danzé (cap.) (73e Léa-Siliki) ; André, Prcic, Gourcuff (56e Sakho), Bourigeaud, Sarr (69e Hunou) ; Khazri.



Joueurs non entrés en jeu : Diallo ; Zeffane, Mexer, Baal.

METZ: Kawashima ; Balliu, Selimovic (63e Poblete), Rivierez (46e Palmieri), Niakhaté ; Diagne, Cohade (cap.), Mollet, Dossevi, Roux (76e Niane); Rivière.



Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau ; Mandjeck, Milicevic, Boulaya.