La liste des courses cyclistes annulées s'allonge chaque jour. Pour les pros du vélo luxembourgeois, le début de saison s'annonce déjà bien bouleversé.

Routes sinueuses pour le peloton des Luxembourgeois

(pj avec Joe Geimer) Qu'ont en commun le Tour de l'Algarve, le Tour de Valence, le Grand Prix Denain et la Ruta del Sol? Ce sont quelques-unes des courses cyclistes en Europe qui n'auront pas lieu en 2021. La crise covid faisant toujours mauvais ménage avec le peloton professionnel. Et les mesures sanitaires changeant sans cesse ne facilitent pas la tâche des équipes et des sportifs. «Nous devons être flexibles», résume Alex Kirsch.

Premier exemple pour le jeune Luxembourgeois de 28 ans : pas question de s'attaquer au Tour de l'Algarve, du 17 au 21 février prochains. Les étapes ont été annulées, et le voilà privé d'un retour à la compétition sous le soleil portugais. Pour avaler officiellement des kilomètres il faudra patienter jusqu'à la semaine suivante, en retrouvant des routes belges. En attendant, son équipe Trek-Segafredo, organisera un camp d'entraînement à Denia (en Espagne)

Jempy Drucker (Cofidis) et Kevin Geniets (Groupama) avaient également prévu de partir en Algarve. «Je vais maintenant commencer au Omloop Het Nieuwsblad (27 février). Je ferai aussi la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne le lendemain, ce qui n'était pas prévu initialement», explique Geniets. Avant de reprendre la course, à 24 ans, il sue dans la Sierra Nevada à l'occasion d'un stage en altitude.

Jempy Drucker n'a pas encore de plan B pour remplacer l'Algarve. «En fait, tout dépendra de ce que le gouvernement français décidera et si les courses prévues pourront se dérouler là-bas». Entre les nouvelles mesures annoncées en fin de semaine dernière, le couvre-feu à partir de 18h et le risque d'un prochain reconfinement, l'incertitude est totale.

Dimanche, Ben Gastauer s'est élancé pour sa douzième saison, avec l'équipe Ag2r. Après dix jours d'entraînement à Nice et un stage sur la Costa Blanca espagnole, l'équipier de 33 ans se dit en bonne forme. La fracture de la clavicule d'octobre n'est plus qu'un mauvais souvenir, et la 51ème Etoile de Bessèges (du 3 au 7 février) constitue un terrain sur lequel il pourrait se faire remarquer.

En tout cas si les autorités françaises, là encore, donnent leur feu vert. Tout comme pour les rendez-vous suivants : Tour de Provence et Tour des Alpes Maritimes et du Var, qui suivront. Kirsch, lui aussi, compte remonter en selle pour l'Etoile; Michel Ries (Trek) misant, lui, pour un retour dans le peloton lors des quatre jours en Provence.

Et Bob Jungels? Le nouveau venu au sein de l'équipe Ag2r-Citroën a voulu se présenter sous ses nouvelles couleurs à la Ruta del Sol (17-21 février). A 28 ans, il s'attend à un calendrier bouleversé de jour en jour. Cela tout en gardant l'espoir de pouvoir s'aligner sur Paris-Nice (7-14 mars), et y briller surtout.

◾◾◾ Les Classiques sont des courses très exigeantes pour les coureurs et le matériel. Découvrez comment l'équipe se prépare ◾◾◾



◾◾◾ Classics are the most demanding races both for riders and material. Watch how the team gets ready for these races ◾◾◾#AG2RCITROËNTEAM pic.twitter.com/Y5fKENaiEB — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) January 29, 2021

Cette compétition avait joué un rôle particulier l'an dernier. Elle avait été suivie d'une interruption de près de cinq mois de la course, et à la vérité un scénario pire encore pourrait bien frapper le peloton. Pas de quoi abattre le moral de Bob Jungels : «Nous devons être spontanés». Les reprogrammations, les changements de réservation et les reports feront tout simplement partie du jeu, et pousseront chacun dans ses retranchements.

Sur les routes du printemps 2021 Février

Du 3 au 7 Etoile de Bessèges : Drucker, Kirsch

Du 11 au 14 Tour de la Provence : Ries

Le 14 Clasica de Almeria : Drucker

Du 19 au 21 Tour des Alpes Maritimes et du Var : Gastauer, Ries

Le 27 Omloop Het Nieuwsblad : Drucker, Geniets, Kirsch

Le 27 Drôme Classic : Gastauer, Jungels, Ries

Le 28 Faun-Ardèche Classic : Gastauer, Jungels, Ries

Le 28: Kuurne-Bruxelles-Kuurne : Drucker, Geniets, Kirsch Mars

Le 3 Trofeo Laigueglia : Gastauer

Le 6 Strade Bianche : Geniets

Du 7 au 14 Paris-Nice : Jungels, Kirsch

Du 10. bis 16 Tirreno-Adriatico : Drucker, Geniets

Le 20 Milan-Sanremo : Drucker

Du 22 au 28 Tour de Catalogne : Gastauer, Jungels, Ries

Le 24 Bruges-De Panne : Drucker, Kirsch<

Le 26 Saxo Bank Classic : Drucker, Geniets, Kirsch

Le 28 Gent-Wevelgem : Drucker, Kirsch

Le 31 Dwars door Vlaanderen : Drucker, Kirsch Avril

Le 4 Tour des Flandres : Drucker, Geniets, Kirsch

Du 5 au 9 Tour du Baskenland : Gastauer, Ries

Le 11 Paris-Roubaix : Drucker, Geniets, Kirsch

Le 14 Flèche Brabançonne : Jungels, Ries

Le 17 Tour du Jura : Gastauer

Le 18 Amstel Gold Race : Jungels, Ries

Le 21 Flèche Wallonne : Jungels, Ries

Le 25 Liège-Bastogne-Liège : Jungels, Ries

