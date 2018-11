Avec cinq points d’avance sur Niederkorn, Bettembourg reste au sommet du classement de Ligue 1 tandis que Junglinster a subi sa deuxième défaite consécutive. Dans la lutte pour le maintien, Rosport se donne un peu d’air en gagnant contre Larochette.

Sport 20 7 min.

Rosport se donne un peu d’air, Junglinster glisse lentement

Suite du championnat féminin

Avec cinq points d’avance sur Niederkorn, Bettembourg reste au sommet du classement de Ligue 1 après la septième journée, tandis que Junglinster, habitué au tableau d’honneur, a subi sa deuxième défaite consécutive. Dans la lutte pour le maintien, Rosport se donne un peu d’air en empochant les trois points de la victoire face au promu Larochette.

Par Gérôme Henrionnet



Wincrange a résisté

Menées 0-1 après seulement trois minutes de jeu, les joueuses de Claudine Miller ont laissé passer l’orage pour ne s’incliner au final que 0-3. Le Racing a marqué dès sa première occasion par l’intermédiaire de Julie Wojdyla (1-0, 3e). Malgré ce terrible coup de massue, Wincrange ne se démobilisait pas et restait bien organisé face aux joueuses de la capitale. Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour voir Laurie Paczesny (2-0, 77e) et Elodie Martins (3-0, 82e) donner plus de corps au résultat.

L'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG quatrième

Nicolas Bevilacqua n’est pas du tout satisfait de la prestation de son équipe. Ce n’est pas un bon match de notre part et je ne suis pas content.» Pourtant en l’emportant 4-2 face à Schifflange, grâce à des réalisations de Sophie Maurer (19e et 31e), de Marta Estevez (52e) et d'Isabel Albert (55e) l’Entente Wormeldange/Munsbach/CSG, quatrième du classement, fait la bonne opération de cette septième journée.

Trois de chute pour Junglinster

Pas coutumier du fait, Junglinster a subi sa troisième défaite en championnat et cela, en seulement sept journées. Steve Senisi, l’entraîneur du Progrès, redoutait ce déplacement et vu la physionomie de la première période ses craintes étaient fondées. Junglinster avait la mainmise sur le match, mais malheureusement son inefficacité devant le but lui a coûté cher.

Au retour des vestiaires, Niederkorn reprenait le match dans le bon sens. L’entraîneur des Jaune et Noir avait demandé du «sacrifice et de l’agressivité dans les duels». Ce changement d’attitude portait ses fruits peu avant l’heure de jeu. Amy Thompson, bien servie par Sabrina Deda, ouvrait la marque sur une frappe de 30 mètres qui lobait la gardienne locale (0-1, 57e) Le match restait indécis jusqu’au moment où Catarina Lavinas marquait le deuxième but pour son équipe et réduisait à néant les espoirs des joueuses du président Claude Kremer (0-2, 83e). Deuxième défaite consécutive pour les tenantes du titre. Pour l’entraîneur Ronald Martinelli «Junglinster doit se ressaisir».

Trop dur pour Mamer

Jusque-là invaincue en compagnie de son adversaire du jour, Mamer s'est logiquement incliné sur le score sans appel de 0-5 face au leader incontesté, Bettembourg. Le début de match fut dans l’ensemble équilibré. Il fallait attendre une faute sur Léa Pizzimenti, dans la surface de réparation, pour voir Justine Oswald donner l’avantage sur penalty à Bettembourg (0-1, 33e). Quelques minutes plus tard, Justine Oswald lançait en profondeur Kimberley Dos Santos qui trompait sans difficulté la gardienne visiteuse (2-0, 38e). Dès la reprise, Bettembourg reprenait sa marche en avant. Après un beau mouvement à trois, Amelie Albrand poussait le cuir au fond des filets (3-0, 53e).Trois minutes plus tard Senada Ceman récupérait le ballon dans l’axe, perforait la défense adverse et ajustait la gardienne (4-0, 56e). Dominateur dans tous les compartiments du jeu, Bettembourg marquait même un cinquième but sur une magnifique reprise de volée de Kimberley Dos Santos (5-0, 72e).



L’Entente Itzig/CeBra renoue avec la victoire

En manque de point l’Entente Itzig/CeBra avait besoin de renouer avec une victoire qui la fuyait depuis la deuxième journée. D’entrée, les joueuses de Fernando Da Silva montraient un visage séduisant et allaient dominer la première période. Cette domination sera récompensée par un but de Cathy Silva (1-0, 38e). En seconde période, la réaction de Ell ne se faisait pas attendre. Plus agressives dans le pressing, les joueuses de Paul Wilwerding ne parvenaient toutefois pas à égaliser. Et c’est l’Entente Itzig/CeBra qui allait enfoncer le clou en fin match, suite à un penalty frappé par Sara Cardoso (2-0, 81e).

Les deux entraîneurs ont salué la prestation de l’arbitre de la rencontre, José Sousa Carvalho.

Rosport se donne un peu d'air

Les Rosportoises ont enregistré leurs premiers points depuis la première journée. D’entrée de jeu l’Entente Rosport/USBC/Christnach prenait le match en main et peu après le quart d’heure de jeu, Jana Wagner interceptait la balle et filait au but. Légèrement désaxée, l’attaquante locale frappait sur la gardienne qui faisait une erreur de main et voyait le ballon continuer sa course dans le but (1-0, 16e). Les coéquipières de Romy Gruber continuaient à mettre la pression sur leurs adversaires, sans toutefois parvenir à inscrire un deuxième but avant la pause.

Dès le retour des vestiaires, Rosport ne relâchait pas ses efforts et n’attendait que cinq minutes pour doubler la mise par la même Jana Wagner, qui, décalée côté droit, faisait une nouvelle fois mouche (2-0, 50e). Larochette acculé sur son but ne jouait que par contre. Comble du destin, sur un corner obtenu par les visiteuses, Celine Alves Fernandes après un contre rapide, s'en allait tromper Catia Teixeira (3-0, 57e).

Les locales ne levaient pas le pied et les occasions se multipliaient. Entrée en jeu, Carol Mohr montrait toutes ses qualités techniques en délivrant une passe décisive à Celine Alves Fernandes (4-0, 70e) et en marquant le dernier but de la partie (5-0, 73e).

20 L'équipe de l'Entente Rosport/USBC/Christnach. Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'équipe de l'Entente Rosport/USBC/Christnach. Photo: Stéphane Guillaume La formation de l'AS Rupensia Larochette. Photo: téphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Romy Gruber (en noir, Rosport) et Sofia Rebelo. Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Denise Abou (en noir, Rosport) et Fabienne Gaspar. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Carlo Calmes, l'entraîneur de l'Entente Rosport/USBC/Christnach. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Anne-Charlotte Ferreira (en noir, Entente Rosport) et Jennifer Marcolino. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Laetitia Marques (en noir, Entente Rosport) et Sofia Rebelo. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - La joie de l'Entente Rosport avec la buteuse Celine Alves, Carol Mohr, Laetitia Marques et Anne-Charlotte Ferreira. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Luis Filipe Centeio Silveira, entraîneur et président de l'AS Rupensia Larochette. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Celine Alves et Jennifer Marcolino (en rouge, Larochette). Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Romain Klein, l'arbitre du match. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Angelina Müsch (Rosport). Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Claire Caloin (Rosport) et Teresa Da Costa. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Romy Gruber (Rosport) et Sonia Da Silva (Larochette). Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Laetitia Marques (Rosport). Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Anne-Charlotte Ferreira (Rosport) et Joana Marques. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Angelina Müsch (Rosport) et Aline Ladroye. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Jana Wagner (Rosport) et Teresa Da Costa. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Catia Teixeira, la gardienne de Larochette, a eu du pain sur la planche. Photo: Stéphane Guillaume E. Rosport - AS Rupensia Larochette 5-0. - Annika Mohn (Rosport) et Sonia Dos Santos. Photo: Stéphane Guillaume





Réactions

Carlo Calmes (Rosport): «C’est un match qu'il ne fallait pas perdre. Grâce à la victoire de ce soir, on peut maintenant viser plus sereinement le milieu de tableau. En jouant prochainement Wincrange et L’Entente Itzig/CeBra, nous allons aborder deux matches à notre portée.»

Filipe Centeio (Larochette): «J’avais dit dès le début du championnat que ça serait très difficile pour nous. En plus de cela j’ai entre cinq et sept joueuses absentes lors de chaque match pour diverses raisons, néanmoins j’espère récupérer toutes mes joueuses d’ici à deux semaines et être plus compétitif lors de la deuxième partie du championnat.»

Sarah Elias (Niederkorn): «En première mi-temps, nous avons laissé trop d’espaces à Junglinster. En seconde période, nous avons eu une réaction positive, ce qui nous a permis de mieux jouer au foot. Aujourd’hui, c’est le collectif qui a fait la différence.»

Tiago Pereira (RFCUL): «Compte tenu du nombre d’occasions que nous avons eu nous aurions pu gagner ce match plus largement. Nous avons joué avec quatre cadettes et je les félicite de leur prestation. C’était un match parfait pour donner du temps de jeu aux joueuses qui ont peu l’occasion de jouer. Félicitations à toutes pour cette victoire importante.»

L’affiche à surveiller

Une fois n’est pas coutume, l’affiche à surveiller se jouera en Ligue 2. Pour la huitième journée, Diekirch l’actuel leader recevra son dauphin le Fola.

Mano a mano entre Diekirch et le Fola

Vainqueur 9-0 de la lanterne rouge Atert Bissen, Diekirch recevra samedi prochain son dauphin, le Fola, victorieux de l’Entente Pratzerthal/Grevels sur le score de 7-0.

Cette confrontation entre les deux premiers pourra peut-être être bénéfique au Swift Hesperange qui reste en embuscade après sa victoire 2-0 face à l’Entente Aspelt/Remich/Bous.

L’Entente Differdange/Luna s’est facilement imposée 6-1 contre Ell II, ce qui permet à l’équipe dirigée par Elis Hasi de disposer d’un point de plus que Bettembourg II, défait à domicile par l’Entente CeBra/Itzig II.

En bas du classement, Junglinster II a une nouvelle fois perdu à domicile et cela 1-4 face à Vianden .

Ligue 3: Bertrange leader incontestable

Le choc au sommet de la Ligue 3 entre le leader Bertrange, qui se déplaçait chez le second Pfaffenthal-Weimerskirch, s’est soldé sur une victoire 2-1 de l’équipe dirigée par Daniele Loverre. La défaite de Pfaffenthal-Weimerskirch face au leader permet à l’Union Mertert-Wasserbillig de passer deuxième au classement après sa victoire 3-1 à Larochette.



Diekirch II en s’imposant largement 6-0 contre Uelzechtdall reste en embuscade tout comme l’Entente Hosingen/Norden vainqueur de Wiltz sur le même score de 6-0

L’Union Titus Pétange poursuit sa remontée en allant battre Merl-Belair (5-0).

En bas du classement, Ell III a fait match nul à domicile 1-1 et a ainsi remporté son deuxième point de la saison au détriment de l’Entente Käerjéng/Rodange.