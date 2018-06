La réserve rosportoise s'est montrée intraitable dimanche à Mondorf lors de la finale de la Coupe des Seniors réserves. Le club de la Sûre a distancé Rumelange en finale trois but à rien. C'est le troisième titre dans cette épreuve pour le Victoria après ceux de 2015 et 2017.

Rosport s'adjuge la Coupe des Seniors réserves

Un joli cadeau d'adieu pour Norbert Baden.

La réserve rosportoise s'est montrée intraitable dimanche à Mondorf lors de la finale de la Coupe des Seniors réserves. Le club de la Sûre a distancé Rumelange en finale trois but à rien. C'est le troisième titre dans cette épreuve pour le Victoria après ceux de 2015 et 2017.

Joao Martins (22e et 34e) et Lars Peifer (79e) ont inscrit les buts rosportois, offrant un joli cadeau à Norbert Baden, à la tête de l'équipe réserve depuis 17 ans et qui s'apprête à passer le relais.



13 Rosport - Rumelange 3-0 Photo: Christian Kemp

