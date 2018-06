Buteur dès la 4e minute, Cristiano Ronaldo a comme contre l'Espagne porté le Portugal face au Maroc (1-0), mercredi à Moscou. Le champion d'Europe 2016 entrevoit les huitièmes de finale, que les Marocains, premier pays éliminé du Mondial 2018, ne disputeront pas. Dans l'autre duel du jour, la Roja a battu l'Iran (1-0).

Ronaldo offre la victoire au Portugal, l'Espagne souffre face à l'Iran

Le Maroc éliminé de la compétition

(AFP) - Buteur dès la 4e minute, Cristiano Ronaldo a comme contre l'Espagne porté le Portugal face au Maroc (1-0), mercredi à Moscou. Le champion d'Europe 2016 entrevoit les huitièmes de finale, que les Marocains, premier pays éliminé du Mondial 2018, ne disputeront pas. Dans l'autre duel du jour, la Roja a battu l'Iran (1-0).

Même pas besoin d'attendre le résultat d'Espagne-Iran, plus tard mercredi (20h), pour savoir que le Maroc n'ira pas plus loin que le premier tour de ce Mondial russe, son premier depuis 1998. En revanche, Cristiano Ronaldo et son Portugal ont pris une bonne option pour la qualification. Déjà auteur d'un triplé lunaire face à l'Espagne (3-3), le Madrilène a une nouvelle fois brillé mercredi, surgissant sur un corner en deux temps entre Bernardo Silva et Joao Moutinho pour tromper le gardien Munir de la tête (4e).

Investi et collectif, le capitaine portugais a aussi trop croisé une tentative (9e) et offert un caviar à son compère de l'attaque, le jeune Gonçalo Guedes, qui a poussé Munir à une parade digne de la référence allemande Manuel Neuer (39e). La défense marocaine présente pourtant quelques références, avec comme capitaine le puissant Juventino Mehdi Benatia, le Madrilène Achraf Hakimi ou l'ancien Monégasque Nabil Dirar.

Le Maroc a poussé, poussé pour s'éviter une nouvelle désillusion, quelques jours après l'attribution du Mondial 2026 au trio Canada-Etats-Unis-Mexique plutôt qu'au royaume chérifien. Déjà décisif lors de la finale de l'Euro 2016, Patricio, qui vient de signer à Wolverhampton, a réalisé pas moins de quatre parades décisives. Sur une frappe de Hakim Ziyech détournée par sa défense (23e), sur une tête de Mehdi Benatia à la suite d'un coup-franc (31e), face à Younes Belhanda (55e), sur un coup-franc de Ziyech également détourné (57e), la plus belle.

Les anciens du championnat de France, le latéral Raphaël Guerreiro et le Parisien Gonçalo Guedes, prêté la saison dernière à Valence, ont aussi livré un bon match, de même que le Monégasque Joao Moutinho, passeur sur le but de Ronaldo. Et l'ancien Madrilène Pepe a rassuré derrière, malgré une petite erreur en début de partie, un ballon mal contrôlé que Khalid Boutaib n'a pas réussi à exploiter (8e), puis en fin de match, quand il a dégagé le ballon... dans son propre bras (85e).



Isco à la manoeuvre. L'Espagne a souffert pour venir à bout de l'Iran. Photo: AFP

Bref, Ronaldo n'est pas tout seul, c'est vrai. Mais il n'y a pour l'instant que lui qui totalise quatre buts, inscrits en deux matches de Coupe du Monde... L'Iran, dernier adversaire du Portugal le 25 juin dans un match crucial pour savoir qui terminera en tête de ce groupe, sait à quoi s'attendre.



Des Iraniens qui ont donné du fil à retorde à l'Espagne. La Roja a percé le mur persan et trouvé la clé sur un but chanceux de Diego Costa. Déjà auteur d'un doublé contre les Portugais (3-3), Costa a marqué son 3e but dans cette Coupe du monde presque sans le vouloir, un défenseur iranien lui ayant dégagé le ballon sur le genou (54e).

Un but peu esthétique à l'image d'un match poussif où l'Iran a défendu avec acharnement, étouffant le séduisant jeu espagnol. Et l'équipe entraînée par Carlos Queiroz a raté de peu le hold-up sur un but refusé à Saeid Ezatolahi pour hors-jeu (63e) après consultation des arbitres vidéo, alors que la «Team Melli» célébrait déjà son exploit.

Cette joie frustrée résume bien le ressenti des spectateurs devant cette bouillie de football, servie dans le bourdonnement entêtant des «vuvuzelas», ces trompettes popularisées au Mondial 2010 qui ont dû rappeler de bons souvenirs aux Espagnols, sacrés cette année-là.

Pour la Roja, l'essentiel est là: cette première victoire permet à l'Espagne de rejoindre le Portugal avec 4 points en tête, devant l'Iran (3 pts). Et lors de la dernière journée, elle aura l'avantage d'affronter le Maroc, déjà éliminé, pour tenter de se qualifier et de s'assurer la première place de la poule. Un match nul lui assurerait en tout cas une place dans le tableau final.

La première période a ressemblé à une mauvaise caricature d'attaque-défense, les Iraniens dégageant à l'emporte-pièce tandis que l'Espagne, tournant autour de la surface, cherchait en vain l'ouverture. Les défenseurs centraux Gerard Piqué, dont c'était la 100e sélection, et Sergio Ramos se sont souvent retrouvés dans les quarante mètres adverses à apporter en vain le surnombre face au mur iranien. Et le temps de jeu effectif de la première période a été incroyablement bas à mesure que l'Iran cassait le jeu...

Tactiquement, c'était bien joué de la part de Carlos Queiroz, le sélectionneur portugais de la «Team Melli», qui avait dressé une défense à cinq et un maillage très serré devant sa propre surface. Avec l'objectif évident de jouer le nul contre l'équipe qui l'avait éliminé à la tête du Portugal en huitièmes du Mondial 2010 (1-0).

Le danger est souvent venu du petit meneur espagnol Isco (31e), omniprésent, avec David Silva à la finition. Ce dernier a tenté pas moins de cinq frappes en première période (19e, 25e, 30e, 42e, 45e+1), avec notamment un ciseau acrobatique juste au-dessus du cadre, mais rien n'y a fait: l'Iran restait hermétique. Confronté au premier casse-tête de son tout frais mandat de sélectionneur, Fernando Hierro a choisi... de ne rien changer.

Et la suite lui a donné raison puisque son maître à jouer Andrés Iniesta, qui n'avait plus d'essence dans le moteur à l'heure de jeu, a tout de même trouvé l'inspiration pour percer plein axe et servir Costa. Ce dernier a pivoté et contré sans le vouloir le dégagement d'un défenseur, expédiant le ballon au ras du poteau (54e). L'Iran a tout de même insisté, avec une tête brûlante de Mehdi Taremi au-dessus (82e), mais l'Espagne tenait sa victoire. Et ce 22e match consécutif sans défaite pour la Roja récompense l'équipe qui a voulu créer, face à celle qui a souhaité détruire.

Le point

Portugal - Maroc 1-0



Iran - Espagne 0-1