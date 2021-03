A défaut du nouveau stade national, c'est sur la pelouse de l'ancien terrain officiel que l'équipe du Portugal viendra s'échauffer ce lundi, avant d'affronter le Luxembourg dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022.

Ronaldo et les siens à la conquête du Josy-Barthel

Un décrassage et une séance d'entraînement : voilà le menu du jour pour l'équipe nationale du Portugal pour ce lundi. A 17h30 tapantes, Ronaldo, Jota et le sélectionneur Fernando Santos ont ainsi rendez-vous au Josy-Barthel, après avoir pris leur quartier au Sofitel Europe au Kirchberg. Un retour sur la pelouse après la déconvenue face à la Serbie (2-2) et en attendant de retrouver le onze luxembourgeois, mardi soir. Des Luxembourgeois en confiance après avoir créé l'exploit en battant l'Irlande (0-1) dans le cadre des matches qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Mardi 30 mars, à partir de 20h45, les joueurs de Luc Holtz devront toutefois garder les pieds sur terre face à cet adversaire, à l'orgueil blessé. Pourvu que les attaquants portugais ne souhaitent pas se venger durant cette rencontre de leur match nul (controversé) de samedi dernier. L'attaquant vedette de la Seleção s'était vu refuser par l'arbitre du match un but pourtant bien légitime.

La pression sera donc du côté de l'arbitre de la rencontre de ce mardi (le Russe Sergueï Ivanov) mais aussi dans le camp des Roude Léiw. Une formation dont le coach ne révélera la composition que mardi, mais qui compte dans ses rangs nombre de joueurs d'origines lusophones. On pense à Gerson Rodrigues (évoluant sous le maillot du Dynamo Kiev), Mica Pinto (Sparta Rotterdam), Christopher Martins (Young Boys), Leandro Barreiro (Mayence) ou encore Marvin Martins (Casa Pia). Et pas un ne voudrait manquer l'occasion d'affronter les Portugais.

Mais, même à domicile, les 90 minutes s'annoncent délicates pour les joueurs luxembourgeois. Luc Holtz devra trouver les mots (et la stratégie) pour conforter son bloc. Il ne faudrait pas qu'une lourde défaite vienne s'ajouter à la tristesse de ne pas avoir pu accueillir les «quinas» sur la pelouse du tout nouveau stade national comme espéré. Mais la nouvelle infrastructure ne répond pas encore à l'ensemble des exigences de l'UEFA pour accueillir une rencontre de ce niveau.

