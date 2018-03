A l'occasion de la 17e journée de Division 1 dimanche, Thomas Muller (Aspelt) a passé sa pire après-midi d'entraîneur. Celle de Nuno de Almeida (AS Luxembourg-Porto) n'a pas été agréable non plus, tandis qu'elle fut plus paisible pour Johann Bourgadel (Junglinster). Ronald Martinelli (Steinfort) loue lui la mentalité de ses joueurs... dans la défaite.

Ronald Martinelli (Steinfort): «Un match nul aurait été plus logique»

A l'occasion de la 17e journée de Division 1 dimanche, Thomas Muller (Aspelt) a passé sa pire après-midi d'entraîneur. Celle de Nuno de Almeida (AS Luxembourg-Porto) n'a pas été agréable non plus, tandis qu'elle fut plus paisible pour Johann Bourgadel (Junglinster). Ronald Martinelli (Steinfort) loue lui la mentalité de ses joueurs... dans la défaite.

Propos recueillis par Daniel Pechon

Thomas Muller (Red Boys Aspelt): «J'ai vécu un match calamiteux, lamentable et surtout, inexplicable. Il n'y avait aucun caractère, et ce, dans les deux camps, pour, à l'arrivée, un simulacre de match de football. Ce n'était pas le même Aspelt qui avait affronté Junglinster. Je déplore les discussions avec l'arbitre ou entre joueurs ou même supporters. J'ai vécu une très triste après-midi. Au final, on empoche les trois points miraculeux, mais Biwer méritait mieux et a été meilleur, même si son but est en fait un... autobut. Mais le niveau de football présenté était bien trop faible, et aussi trop viril du côté de Biwer.» Aspelt - Biwer 2-1

Nuno de Almeida (AS Luxembourg-Porto): «Notre défaite est tout à fait logique, contre une très belle équipe mondercangeoise. Le niveau physique de certains de mes joueurs est devenu insuffisant, en plus d'une attitude et d'une organisation sur la pelouse... aux abonnés absents! Quand on joue sans trop de talent contre une très belle équipe, on ne peut que prendre une casquette. Mondercange a marqué chaque fois au bon moment. Je n'ai rien relevé de bon dans ce match, mais je préfère, aujourd'hui, garder en tête tout ce que l'équipe a accompli depuis le début de saison.» Mondercange - AS Luxembourg-Porto 5-0

Johann Bourgadel (Junglinster): «Des buts de Bibuljica (5e) et Fasui (42e), en plus d'un triplé de Mekic (38e, 65e et 85e) ont façonné notre victoire. C'était un match de reprise par excellence, avec un bon départ, un but rapide, et deux grosses occasions. Après vingt minutes en seconde mi temps, Schifflange a imposé un faux rythme, mais en devenant plus incisif via Patrick Oliveira, le plus dangereux des Jaune et Vert, et qui a d'ailleurs réduit le score. Je suis très satisfait, car c'est toujours compliqué de reprendre après une pause aussi longue.» Junglinster - Schifflange 5-1

David Carvalho (Orania Vianden): «C'était un match difficile pour les deux équipes, sur un terrain dont l'état n'a pas facilité la pratique du football. Le match a été intense, et l'équipe qui a montré le plus de volonté l'a emporté. Nous sommes restés concentrés de la première à la dernière minute. Notre victoire est méritée, même si nous avons été incapables de créer un écart plus large.» Vianden - Medernach 1-0

Ronald Martinelli (Steinfort): «Le match nul aurait été beaucoup plus logique. On a eu des occasions en première mi-temps, mais on est parfois trop égoïstes ou on manque de sang-froid devant le but. Cependant, mes joueurs ont été exemplaires sur le plan de la mentalité sur l'ensemble du match.» Steinfort - Lintgen 0-1

Paul Hunnewald (Atert Bissen): «Le match était très engagé. Nous l'avons bien entamé, en menant logiquement 0-2 à la mi-temps. Je note une très bonne prestation de mon équipe: engagement, discipline, mentalité, tout y était. Malheureusement, Mersch marque sur sa première occasion de but et nous encaissons le 2-2 sur penalty sur la... dernière action du match. Malgré cela, nous avons réalisé une bonne prestation, mais avec le regret de ne pas avoir su plier le match. Buts de Cristiano Pereira et Nelson Goncalves pour Bissen.» Mersch - Bissen 2-2

Neil Pattison (Sp. Mertzig): «Le match fut très mauvais! On voulait conserver le 0-0 en fin de match, sachant que Bastendorf avait absolument besoin des trois points, et que probablement, ils allaient forcer en devenant plus offensifs dans le final. Nous avons obtenu trois occasions en face-à-face avec le gardien adverse, mais... on ne marque pas. Puis, un autobut sur corner en fin de la partie nous casse le moral. C'est une victoire méritée de Bastendorf, qui a montré plus d‘engagement. Pour notre part, il nous reste beaucoup de choses à améliorer.» Mertzig - Bastendorf 0-3

Pascal Fabbri (Bertrange): «On avait la détermination de faire un bon match, mais nous avons raté notre première période, et la blessure de Dylan Costa nous a perturbés. Cependant, l’équipe a montré du caractère en seconde mi-temps, en revenant deux fois au score et en menant même 3-2 jusqu’à la 85e minute. Mais quand on encaisse trois buts, c’est difficile de gagner un match.» Bertrange - Avenir Beggen 3-3