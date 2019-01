Romeu Torres vers l'Aris Limassol

On connaît les liens étroits qui unissent le F91 Dudelange et le club belge de l'Excelsior Virton (Division 1 Amateurs, soit la D3), via la personne de Flavio Becca. Le défenseur dudelangeois Salif Dramé (22 ans... ce jeudi 3 janvier) en profite pour quitter la Forge du Sud et rejoindre la Gaume cet hiver.