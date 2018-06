Annoncé dans un premier temps à Canach, Bosson Romaric a finalement choisi Mondorf comme point de chute au Luxembourg. Le défenseur central ivoirien de 30 ans arrive du Portugal où il a disputé une petite trentaine de matches avec l'Uniao Madeire en D2.

Romaric: plutôt Mondorf que Canach

Christophe NADIN De l'expérience et de la qualité dans l'axe défensif pour l'USM.

Titulaire de la double nationalité ivoirienne et portugaise, Bosson Romaric peut évoluer aussi bien comme défenseur central que n°6. Romaric a quitté son pays et le Stella Club Abidjan en 2007 pour rejoindre le Portugal, où il a successivement porté les couleurs de Chaves, de Freamunde, du Desportivo Avès (six saisons, de 2011 à 2017) et de l'Uniao Madeire.



C'est la sixième recrue pour le club de la cité thermale après João Coimbra (Trofense/POR), Enzo Francioso (Foggia/ITA), Stefan Lopes (Fola), Cédric Zimmer (Grevenmacher), Fabrice Yao (Mondorf).

Dusan Crnomut, Samir Ketlas, Arnaud Schaab et Dejvid Sinani ont eux quitté l'USM.