Sur le Tour de France, l'espoir et favori du public perd beaucoup de temps. Mais il a encore une chance.

Sport 6 min.

Tour de France

Romain Bardet et le poids de toute une nation

Joe GEIMER Sur le Tour de France, l'espoir et favori du public perd beaucoup de temps. Mais il a encore une chance.

Les fans français de cyclisme ne peuvent plus l'entendre. Au total, 21 Français ont gagné le Tour de France jusqu'à présent. La dernière fois que le grand Bernard Hinault l'a fait, c'était en 1985. 37 ans se sont écoulés depuis. Cette longue période de disette est douloureuse, mais, à moins d'un miracle, elle ne prendra pas fin cette année non plus.

Bob Jungels et Kevin Geniets sur Netflix Sur ce Tour de France, la société de production américaine suit huit équipes parmi lesquelles celle des deux coureurs luxembourgeois...

Depuis la première des trois étapes pyrénéennes, il est clair qu'il n'y aura pas non plus de coureur français sur le podium. La faute à Romain Bardet. Sur le chemin de Foix, il a vécu «un martyre». «Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ce n'était même pas les jambes. D'une certaine manière, j'avais perdu toute mon énergie. J'étais vraiment à bout et complètement à côté de la plaque».

«J'étais très faible, je ne pouvais pas appuyer sur le tempo. Je me sentais fiévreux, j'avais mal à la tête.» Romain Bardet

L'homme de 31 ans a cherché des explications à l'arrivée, mais il était visiblement désemparé. «Je ne suis pas habitué à une telle chute. C'est donc difficile à accepter», a-t-il presque chuchoté dans les micros de la foule de journalistes à l'affût, avant d'ajouter: «J'étais très faible, je ne pouvais pas appuyer sur le tempo. Je me sentais fiévreux, j'avais mal à la tête. C'était comme si j'étais collé à la route».

Deux fois sur le podium

Les chiffres ne laissent aucun doute: Bardet a concédé 3'36'' à Jonas Vingegaard et compagnie. Au classement général, il est passé de la quatrième à la neuvième place. Avant la 17e étape, il comptait près de quatre minutes de retard sur Geraint Thomas, qui a consolidé sa troisième place.

Le sentiment de monter sur le podium, Bardet le connaît. Par deux fois déjà, il a pu profiter de la cérémonie de remise des prix sur les Champs-Élysées. Aucun autre Français n'a réussi cela au cours de ce millénaire. En 2016, Bardet était deuxième, en 2017 troisième, alors soutenu par Ben Gastauer.

En 2017, Romain Bardet, ici devant Christopher Froome, termine troisième du Tour de France. Photo: Serge Waldbillig

Le Tour de France a fait de Bardet le coureur qu'il est aujourd'hui. C'est là qu'il a connu ses plus beaux succès, à Saint-Jean-de-Maurienne (2015), Saint-Gervais (2016) et Peyragudes (2017), en remportant trois victoires d'étape remarquables. Le coureur de Brioude, qui dit de lui-même qu'il est un peu bizarre parce qu'il lit Le Monde Diplomatique et écoute France Culture, est rapidement devenu le chouchou du public.

Aujourd'hui encore, il est très apprécié, même si - surtout dans la perception française - il s'est un peu calmé. En 2018 et 2019, il n'a pas été à la hauteur des attentes en terminant sixième et quinzième. En 2020, il a chuté et a dû abandonner prématurément le Tour de France. Bardet a quitté l'équipe Ag2r après neuf ans et a rejoint l'équipe néerlandaise DSM, qui a déjà fait les gros titres en raison de ses règles et protocoles stricts.

Il n'y a pas que le Tour de France

Bardet avait justement besoin de cela, comme il l'a raconté en juin: «Je voulais redevenir un coureur. Dans mon ancienne équipe, j'étais trop proche de tout, trop impliqué dans tout». Romain Bardet ne trouvait pas la paix intérieure.

Chez DSM, il établit une relation de confiance avec la direction de l'équipe et se laisse guider. Cela fonctionne plutôt bien pour le père d'Angus, aujourd'hui âgé de presque deux ans et demi. En 2021, il fait l'impasse sur le Tour de France. «Tout tourne toujours autour du Tour de France. Je veux vivre d'autres expériences. Je me suis parfois demandé qui je serais s'il n'y avait pas le Tour», dit-il dans une interview au magazine La Pédale.

Le Giro d'Italia ne se déroule pas comme espéré pour le Français. Photo: Getty Images

Il fait donc l'impasse sur le Tour de France et à la place de la Grande Boucle, il participe au Giro d'Italie (7e place) et plus tard également au Tour d'Espagne (victoire d'étape et 25e place).

Cette année, le Giro devait être l'objectif principal. La préparation s'est parfaitement déroulée. Romain Bardet a remporté le Tour des Alpes. Après douze étapes du Giro, il était exactement sur la bonne voie. En tant que quatrième, il n'avait que 14'' de retard. La grande victoire était vraiment à portée de main. Puis il est tombé malade. Son estomac ne voulait plus. Complètement abattu, il s'est retiré de la course.

Nous sommes partis en vacances. Je faisais du vélo et en haut des cols, il y avait un barbecue. Romain Bardet

Avant le Grand Départ du 109e Tour de France à Copenhague, il s'est présenté sans prétentions particulières pour le classement général. «Je ne me mets pas de pression», a-t-il répété à plusieurs reprises et a également déclaré: «Je viens juste de rentrer de vacances. Je suis frais et en pleine forme».

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de instagram. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Après son Giro raté, Bardet n'avait en effet pas participé à une course de préparation pour le Tour. A la place, il était parti en van dans les Alpes avec sa femme Amandine et son fils Angus. «Nous étions en vacances. Je faisais du vélo et en haut des cols, il y avait un barbecue», raconte-t-il, heureux.

«Les spectateurs ont eu pitié»

La décontraction a porté ses fruits. La semaine dernière, au col du Granon, sa troisième place a réveillé les espoirs français les plus fous. Puis vint la 16e étape. Le rêve s'est effondré. Dès le Port de Lers, il a dû lâcher prise, mais s'est rattrapé dans la descente.

Dans le Mur de Péguère, il n'avait finalement aucune chance. «Les spectateurs ont dû avoir pitié de moi quand ils m'ont vu monter à cinq kilomètres à l'heure», s'est-il presque excusé, ajoutant: «Je n'avais pas vu ce scénario venir. Le matin, je me sentais encore bien».

Les temps forts du Tour de France 2022 à ne pas manquer Suivez les grands moments du Tour de France 2022 et les efforts fournis par les trois cyclistes luxembourgeois présents sur la Grande Boucle.

Bardet avait de grandes ambitions pour les Pyrénées: «Je veux gagner une belle étape en lutte directe avec les meilleurs», avait-il encore annoncé lundi lors du troisième jour de repos.

Mercredi, la section s'est terminée à Peyragudes, là où il avait gagné il y a cinq ans. Bardet a montré de quel bois il était fait et a attaqué. Le coureur de 31 ans ne voulait pas s'avouer vaincu si facilement. Il a longtemps roulé aux côtés de Bob Jungels, qui avait également attaqué. Romain Bardet a franchi la ligne d'arrivée en sixième position et s'est hissé à cette place au classement général (à 9'21'').

Il lui reste une chance de remporter l'étape. Jeudi, l'étape se termine par une arrivée au sommet à Hautacam. Et même si cela ne suffit pas pour monter sur le podium à Paris, il pourrait mettre fin à une période de disette. Les Français n'ont pas gagné les 37 dernières étapes du Tour.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.