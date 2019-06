Roland Vrabec est le nouvel entraîneur du Progrès

C'est officiel depuis ce mercredi soir: le technicien allemand Roland Vrabec (45 ans) est le nouvel entraîneur du FC Progrès Niederkorn. Il a signé un contrat d'une saison avec une option sur la suivante.

Didier HIEGEL C'est officiel depuis ce mercredi soir: le technicien allemand Roland Vrabec (45 ans) est le nouvel entraîneur du FC Progrès Niederkorn. Il a signé un contrat d'une saison avec une option sur la suivante.

Après avoir dévoilé ses dix recrues au compte-gouttes, le FC Progrès Niederkorn a présenté, ce mercredi soir, l'entraîneur qui sera chargé de tout mettre en musique pour atteindre les objectifs fixés par le club. La direction niederkornoise a ainsi confié les rênes de son équipe première à Roland Vrabec (45 ans) qui sera chargé de conduire ses nouveaux joueurs à une nouvelle place européenne et, si possible, de lutter pour le titre de champion.

Le technicien allemand était sans club depuis son départ du FC Vaduz au mois de septembre 2018. Il a signé un contrat d'un an avec option et sera assisté d'Olivier Ciancanelli, qui revient dans le club qu'il avait conduit en Coupe d'Europe, alors que Felipe Machado reste l'entraîneur chargé des gardiens. A noter encore que Jeff Paulus occupera le rôle de préparateur physique.



«Le choix du coach correspond à notre volonté de passer un cap. Ces dernières années, nous avons fait des erreurs, mais nous avons continué à nous développer. Nous avons trouvé, que par son profil et son cursus, c’était le coach idéal, de même que c’était aussi le staff idéal avec le retour d’Oli (Ciancanelli)», a indiqué Thomas Gilgemann, le directeur général du club. «Il a signé un contrat d’un an plus un, mais nous avons envie qu’ils s’inscrivent dans la durée. L'objectif est défini, tout gagner! Mais plus raisonnablement de terminer dans le top 3 et donc être européen.»

Après une carrière de milieu de terrain dans les rangs amateurs de différentes équipes de Francfort (Spvgg 05 Oberrad et SG Croatia Francfort), Vrabec a étudié la médecine sportive et les techniques d'entraînement à l'Institut de Psychologie et des Sciences du Sport et à la Goethe-Universität de Francfort.

Les équipes de jeunes du FSV Francfort et de Mayence 05 ont été ses premières étapes en tant qu'entraîneur avant d'intégrer le staff des équipes de jeunes de la fédération allemande (DFB). Il a notamment travaillé avec Christian Ziege. «J'ai eu grand plaisir à travailler avec des joueurs qui ont tout gagner ou presque. Cela m'a naturellement amené beaucoup d'expérience.»

C'est en 2012 qu'il a quitté la DFB pour retravailler avec des clubs. Il a notamment collaboré avec Markus Babbel à Lucerne et gagné deux coupes du Liechtenstein avec Vaduz.

Roland Vrabec a indiqué qu'il était flexible tactiquement. Photo: Stéphane Guillaume

«Dominateurs»

«J’ai connu le club par l’intermédiaire de son parcours européen. Le discours des dirigeants m’a plu, tout comme les ambitions affichées. Le challenge sera d’aller titiller les équipes du haut du classement», a commenté le nouveau coach qui a défini les contours de sa philosophie de jeu.

«Possession de balle, pressing, être dominateurs sur le terrain. Tactiquement, je suis flexible: un 4-1-4-1 ou un milieu en losange avec avec un numéro 10 et deux attaquants.»

Vrabec a pris contact avec ses joueurs lors de la séance de reprise ce mercredi soir. Il aura à sa disposition un groupe de 18 joueurs (13 pros + 5 étudiants) qui pourront participer aux deux entraînements quotidiens.

Les deux internationaux Aldin Skenderovic et Marvin Martins rejoindront leurs partenaires le 20 juin. Ce dernier est en contact avec trois clubs, un italien, un portugais et un des pays de l'Est. Il va profiter de ses prochains jours de liberté pour rencontrer les présidents des trois clubs intéressés.

Martins sur le départ, un attaquant annoncé

En cas de transfert de Martins - qui restera pour les deux premiers matches de Ligue Europa -, un autre joueur sera recruté, «pas forcément au même poste». Un nouvel attaquant est attendu dans les prochains jours, «un ailier capable d'évoluer aussi en pointe». Ce ne sera pas Laurent Pomponi, l'ex-attaquant de Hostert qui était retourné jouer en Corse.

Olivier Ciancanelli va tenir le rôle d'adjoint pour la première fois de sa carrière. Photo: Stéphane Guillaume

Pour Olivier Ciancanelli, il s'agit d'un retour dans un club qu'il a entraîné de 2014 à 2016. «C'est un véritable challenge pour moi car c'est la première fois que je serai entraîneur-adjoint. Il était temps pour moi d'occuper un autre rôle. Je vais essayer d'apporter toute mon expérience à la fois du club et du championnat luxembourgeois.»

Vrabec et son staff ont désormais deux semaines pour préparer l'équipe à la Coupe d'Europe. «C'est un énorme challenge de préparer l'équipe pour l'Europe et pour le championnat. C'est très difficile de suivre cette ligne de conduite.» Le match aller du premier tour préliminaire de la Ligue Europa contre les Gallois du Cardiff Metropolitan University FC se jouera le 27 juin au Parc des Sports d'Oberkorn (coup d'envoi à 19h30), et le retour le 4 juillet, à Cardiff.

De gauche à droite: Jeff Paulus, préparateur physique, Roland Vrabec, le nouvel entraîneur, Olivier Ciancanelli, l'entraîneur adjoint, et Felipe Machado, l'entraîneur des gardiens du Progrès Niederkorn. Stéphane Guillaume

Les recrues du Progrès: Florik Shala (Racing), Kenan Agovic (Kayl-Tétange), Issa Bah (RM Hamm Benfica), Yannick Cervellera (Eintracht Trèves/ALL), Jonni Correia (Kayl-Tétange), Youn Czekanowicz, Tom Laterza (Fola), Gullit Ramos (F91), Christian Silaj (Titus Pétange) et Aldin Skenderovic (Elversberg/ALL).

Les départs du Progrès: Alexandre Karapetian (Racing), Jordan Gobron (?), Patrick Etshimi (?), Kevin Kerger (Union Titus Pétange), Mario Mutsch (arrêt), Dino Ramdedovic (Rodange), Charly Schinker (arrêt), Mike Schneider (Union Titus Pétange), David Soares (Rodange) et Igor Teles (RM Hamm Benfica).