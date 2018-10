L'entraîneur de Käerjéng est revenu sur la défaite de son équipe face à la Jeunesse dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de Luxembourg mais aussi sa carrière dans le coaching.

Roland Schaack dans Zone Mixte: «Strassen? Aucune rancune et une expérience en plus»

La préface du choc entre Dudelange et la Jeunesse, mercredi à 19h30, et les huitièmes de finale figurent au programme de ce Zone Mixte sans oublier les tops et les flops du week-end.



