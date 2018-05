Malgré un statut avantageux de tête de série n°29, Gilles Muller (35 ans, ATP 34) n'a pas survécu au premier tour des Internationaux de France à Roland Garros, victime en quatre sets (6-2, 4-6, 4-6, 3-6) du Letton Ernests Gulbis (29 ans, ATP 160), issu des qualifications

Roland Garros: Muller sorti en quatre sets

Jean-François COLIN Malgré un statut avantageux de tête de série n°29, Gilles Muller (35 ans, ATP 34) n'a pas survécu au premier tour des Internationaux de France à Roland Garros, victime en quatre sets (6-2, 4-6, 4-6, 3-6) du Letton Ernests Gulbis (29 ans, ATP 160), issu des qualifications

Avec Gilles Muller (ATP 34, tête de série n°29), quand le service va, tout va! Prenez les deux premières manches, ce lundi au premier tour de Roland Garros face au Letton Ernests Gulbis (29 ans, ATP 160), revenant des qualifications: 78% de réussite sur la première balle au premier set remporté 6-2, grâce à un break forcé au sixième jeu (4-2), suivi d'un second pour parapher son oeuvre (6-2 en 33 minutes), puis une nette baisse à... 45% dans le deuxième set... perdu 4-6 en 45 minutes, avec un seul petit break, mais décisif, réussi par Gulbis au cinquième jeu (2-3).

Tout est dit... ou presque, car à un set partout, les compteurs sont bel et bien remis à zéro. Muller et Gulbis entament donc en quelque sorte un nouveau match en... deux sets gagnants. Agaçant, le sulfureux Letton poursuit son continuel dialogue avec l'arbitre de chaise, entamé dès... les premiers échanges.



Si le gaucher du Tennis Spora signe une entrée idéale dans la troisième manche (2-0), c'est bien le demi-finaliste de 2014 qui renverse complètement la vapeur en profitant des erreurs et du laxisme de «Mulles» lors de plusieurs échanges décisifs et aligne quatre jeux de rang pour passer clairement devant (4-2). Un retard qui s'avère rédhibitoire pour le citoyen de Reckange-sur-Mess, impuissant sur le service balte et qui se retrouve donc dos au mur, mené un set à deux (6-2, 4-6, 4-6) après 2h05' de match. Avec un pourcentage de premières balles qui a encore chuté, à 39%.



Gilles Muller n'a plus le choix désormais: s'il entend profiter de son statut avantageux de tête de série n°29 et voir, pour la troisième fois en treize participations sur la terre battue parisienne, le deuxième tour, il doit serrer son jeu, éliminer les (trop) nombreuses scories et surtout, concrètement, remporter les deux prochains sets face à un adversaire, certes fantasque, mais qui démontre par des coups d'éclair ses indéniables qualités tennistiques.

Sur sa... sixième double faute de la partie, «Mulles» abandonne sa mise en jeu dès le troisième jeu de la quatrième manche (1-2). Un sentiment de... résignation commence alors à ronger le visage du n°1 grand-ducal, symptôme apparent d'une saison 2018 pourrie où il n'a encore signé à ce jour que... six victoires. Famélique! Forcément, le doute s'est installé dans la tête du trentenaire, qui plus est avec cette circonstance douloureuse du décès de son papa.

Malgré un léger sursaut au huitième jeu et deux balles de contre-break (pour recoller à 4-4) galvaudées, la fin de partie est un long chemin de croix pour «Mulles», qui s'incline au final en quatre manches, 6-2, 4-6, 4-6, 3-6 et 2h52'.



Sur le plan des statistiques, le succès de Gulbis s'explique aussi par une meilleure gestion des balles de break: là où le Letton affiche un ratio de 55%, Muller n'a pour sa part pu convertir que 18% à peine de ces occasions si précieuses dans un match de tennis.