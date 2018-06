Un set pour voir, les deux suivants pour dire au revoir. Eleonora Molinaro a dû prendre le pouls de Roland Garros. Une fois la terre battue parisienne apprivoisée, elle a distancé la Française Manon Lénoard 4-6, 6-0, 6-2 au premier tour du tournoi Juniors.

Roland-Garros: Molinaro franchit le premier tour

Christophe NADIN «Ele» en mode diesel.

Un set pour voir, les deux suivants pour dire au revoir. Eleonora Molinaro a dû prendre le pouls de Roland Garros. Une fois la terre battue parisienne apprivoisée, elle a distancé la Française Manon Lénoard 4-6, 6-0, 6-2 au premier tour du tournoi Juniors.



La promesse des Arquebusiers est arrivée à la Porte d'Auteuil avec un certain poids sur les épaules. Dix finales depuis le début de l'année et six victoires, ça ne passe pas inaperçu. Tête de série n°6 du tournoi francilien, la Luxembourgeoise affichait un classement de neuvième mondiale chez les Juniors au moment de frapper ses premières balles sur le court n°6.



Menée et malmenée dans la première manche, «Ele» ne parvenait pas à redresser le tir à temps (4-6). C'était reculer pour mieux sauter. Son adversaire, 54e mondiale, voyait lui filer neuf jeux de suite sous le nez (6-0, 3-0). Il restait à conclure, ce qu'elle fit à 5-2.



C'est la troisième victoire en trois confrontations pour la Luxembourgeoise face à la Française après notamment un succès il y a peu de temps en Italie. Au deuxième tour, Molinaro défiera la Russe Elena Avanesyan qui s'est débarrassée non sans mal de la Hongroise Nagy au premier tour: 6-4, 6-7, 6-4. Avanesyan a 15 ans et pointe au 44e rang mondial. Ce sera un duel inédit entre les deux joueuses.