Malgré un premier set de toute bonne facture, injustement perdu au tie-break (6-7 (5)), Mandy Minella (32 ans, WTA 307) s'est inclinée ce lundi en deux sets (6-7 (5), 2-6) au premier tour des Internationaux de France à Roland Garros face à la Grecque Maria Sakkari (22 ans, WTA 39).

Sport 3 min.

Roland Garros: Minella s'accroche et tombe avec les honneurs

Jean-François COLIN Malgré un premier set de toute bonne facture, injustement perdu au tie-break (6-7 (5)), Mandy Minella (32 ans, WTA 307) s'est inclinée ce lundi en deux sets (6-7 (5), 2-6) au premier tour des Internationaux de France à Roland Garros face à la Grecque Maria Sakkari (22 ans, WTA 39).

A Paris,

Maman de la petite Emma Lina - qui fêtera ses sept mois ce mercredi -, Mandy Minella (32 ans, WTA 307) n'avait dû sa présence dans le tableau final de Roland Garros qu'au système de «protected ranking» («classement protégé») instauré par la WTA.

Dès le tirage au sort, et l'affrontement programmé face à la jeune étoile montante grecque Maria Sakkari (22 ans, WTA 39), on savait que la tâche de l'Eschoise serait extrêmement ardue, un peu plus d'un mois après le terrible 0-6, 1-6 subi face à cette adversaire en Fed Cup à Athènes.

Et la vérité du terrain, ce lundi sur le court n°15, n'a pas démenti le funeste pronostic... malgré un premier set d'anthologie livré par Minella. La Luxembourgeoise s'est battue comme une lionne et a distillé, par instants, un tennis de rêve. Menée 0-2, l'épouse de Tim Sommer égalise (2-2), et force même le break au septième jeu (4-3). A ce moment, son jeu frôle la perfection: alternance de jeu long lifté, de frappes sèches et d'amorties bien senties, très souvent à bon escient et... victorieuses. De quoi dégoûter l'adversaire. Résultat: trois jeux d'affilée dans l'escarcelle de Minella (5-3), proche de conclure le premier set.

Sakkari doute, mais ne se laisse pas déstabiliser pour autant, et réplique à son tour en alignant trois jeux de suite pour mener 6-5. Bien dans la partie, Minella arrache le tie-break, au cours duquel elle fait la course en tête (3-0, puis 4-3), avant de subir le... retour de flamme de la Grecque, qui rafle la manche sept points à cinq sur sa première balle de set au bout d'1h05' d'un combat acharné. Pas vraiment mérité pour Mandy Minella, clairement la meilleure joueuse sur le court.



Galvanisée par ce succès, Sakkari s'empare d'entrée de second set du service adverse (1-0, puis 2-0). Mais rien n'est simple décidément pour la 39e joueuse mondiale, qui avait dominé la n°1 grand-ducale 6-3, 6-4 en 2016 à Saint-Gaudens: Minella s'accroche encore telle une diablesse au cours d'un quatrième jeu interminable, multiplie les points gagnants et égalise à deux partout.



Déjà 1h40' de match, sous une météo compliquée, un temps chaud et lourd qui use les organismes à l'extrême. Et c'est l'aînée des deux joueuses qui fléchit: Minella abandonne les quatre derniers jeux et s'incline 2-6 après 1h54'. Avec les honneurs! Pour la cinquième fois, la droitière du Tennis Spora échoue au premier tour du tableau principal à la Porte d'Auteuil. Le visage rouge de chaleur après l'effort sur le court, Minella n'aura certainement pas de quoi... rougir de sa prestation, ce lundi.



La Luxembourgeoise aurait mérité de remporter au moins une manche, face tout de même à une adversaire émargeant au Top 40 mondial. De bon augure pour la suite de la saison de l'Eschoise.



Eliminée en simple, la n°1 grand-ducale n'en a pas encore terminé avec les Internationaux de France 2018, puisqu'elle s'aligne aussi en double dames au côté de la Lettonne Anastasija Sevastova, n°20 mondiale tout de même. Leurs adversaires du premier tour seront les têtes de série n°16, l'Ukrainienne Nadiia Kichenok et l'Australienne Anastasia Rodionova.