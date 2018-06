La jeune (17 ans) Luxembourgeoise Eléonora Molinaro (Juniors 9, tête de série n°6) a écarté ce mercredi en trois sets, 3-6, 6-3, 6-3 l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (Juniors 12, tête de série n°9) et valide ainsi son ticket pour les quarts de finale du tableau Juniors de Roland Garros.

Roland Garros Juniors: Molinaro souffre, mais glisse en quart

La jeune (17 ans) Luxembourgeoise Eléonora Molinaro (Juniors 9, tête de série n°6) a écarté ce mercredi en trois sets, 3-6, 6-3, 6-3 l'Italienne Elisabetta Cocciaretto (Juniors 12, tête de série n°9), validant ainsi son ticket pour les quarts de finale du tableau Juniors de Roland Garros.

Les duels entre Eléonora Molinaro (17 ans, Juniors 9) et Elisabetta Cocciaretto (17 ans, Juniors 12) ont traditionnellement des allures de... marathon. Le débat de ces huitièmes de finale du tableau Juniors de Roland Garros ce mercredi à la Porte d'Auteuil n'a pas dérogé à la règle.



La Transalpine a commencé fort, s'emparant de la première manche six jeux à trois, mais la n°2 luxembourgeoise n'était pas en reste dans la deuxième, qu'elle empochait sur le même score: 6-3.

Compteurs remis à zéro, balle au filet, place à la belle après 1h12' de match. Molinaro, tête de série n°6, réalise le break dès le troisième jeu (2-1), et plus rien n'arrête la droitière des Arquebusiers qui rafle une seconde fois la mise en jeu de Cocciaretto pour mener 4-1. Mais la native d'Ancône est accrocheuse et revient à 3-4. Le mot de la fin reste pour la Grand-Ducale qui, dans un dernier coup de rein, conclut la troisième manche décisive six jeux à trois après 1h51' d'un intense combat.



En quart de finale ce jeudi sur la terre battue de Roland Garros, Eléonora Molinaro, tête de série n°6, se frottera à l'Américaine Cori Gauff, tête de série n°16, âgée de seulement... 14 ans, et classée 20e mondiale dans les rangs juniors. En huitième de finale, Gauff a écarté en deux sets - 6-4-, 6-4 - la redoutable Chinoise Xinyu Wang, tête de série n°2, et quatrième junior mondiale. Il s'agira d'une rencontre inédite entre les deux teenagers.



Minella à l'aise à Bol



La n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 286) s'est qualifiée ce mercredi pour le deuxième tour de l'Open de Croatie à Bol (WTA, 125.000 dollars) en se défaisant en deux sets, 7-5, 6-3 de la Chinoise Saisai Zheng (24 ans, WTA 129).

Mandy Minella a renoué avec la victoire dans un tournoi qu'elle affectionne particulièrement Photo: Tim Clayton

Après un premier set très disputé, remporté 7-5 à l'arraché grâce à quatre jeux gagnés d'affilée après avoir été menée 3-5, l'Eschoise a directement fait le trou dans le second, menant rapidement 3-0 sur sa lancée, puis 5-1. Une légère décompression en fin de partie autorisait le retour de Zheng à 3-5, mais la droitière du Tennis Spora ponctuait, impériale, sur un 7-5, 6-3 sur sa... sixième balle de match en 1h43'.



Au deuxième tour ce jeudi, soit les huitièmes de finale, Minella, qui avait remporté le titre à Bol en 2016 avant d'être demi-finaliste l'année dernière, jouera contre la Colombienne Mariana Duque-Marino (28 ans, WTA 112), tête de série n°8. Les deux joueuses se sont déjà affrontées à quatre reprises par le passé, et chacune l'a emporté deux fois: Minella en 2010 à Lutz (ITF, Etats-Unis) et à Brisbane (WTA, Australie) en 2012, et Duque-Marino à San Luis Potosi, au Mexique (ITF), en 2007, et à Cali (WTA, Colombie) en 2013. Deux de ces quatre face-à-face ont eu lieu sur terre battue: à Lutz et à Cali.