Du strictement sportif à l'extrasportif, du coeur du jeu aux à-côtés de la compétition, nous vous proposons un tour d'horizon en dix chiffres marquants de la folle quinzaine de Roland Garros qui s'ouvre ce dimanche à la Porte d'Auteuil.

Roland Garros 2019 en dix chiffres

1

Après le départ à la retraite de Gilles Muller en 2018 et avant l'avènement probable d'Eléonora Molinaro, Mandy Minella (33 ans) sera l'unique représentante luxembourgeoise lors de ces Internationaux de France 2019. Profitant des forfaits des Russes Ekaterina Makarova et Maria Sharapova, l'Eschoise, qui disputera son neuvième Roland Garros, intègre pour la sixième fois directement le tableau principal du Simple Dames, où son adversaire du premier tour sera la... Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Jamais encore la n°1 luxembourgeoise n'a franchi le cap du premier tour.



11

Si l'Espagnol Rafael Nadal, qui fêtera ses 33 ans le 3 juin, venait à soulever la Coupe des Mousquetaires le dimanche 9 juin en fin d'après-midi, il remporterait alors pour la douzième fois les Internationaux de France, après ses sacres de 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 et 2018. Les onze victoires à son palmarès actuel en font bien sûr le recordman absolu sur la terre battue parisienne. Chez les dames, le record reste l'apanage de l'Américaine Chris Evert, victorieuse à sept reprises, en 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 et 1986.

Une petite armée de 186 hommes et femmes s'affairent chaque jour à bichonner les courts

118

On disputera cette année la 118e levée des Internationaux de France. La première s'est tenue en 1891 sur des terrains en herbe, et était réservée (jusqu'en 1924) aux joueurs français et étrangers licenciés dans des clubs français. Les deux guerres mondiales ont provoqué des annulations du tournoi entre 1914 et 1920 d'abord, puis entre 1939 et 1946 ensuite. Ce n'est que depuis 90 ans (1928) qu'ils se déroulent dans le stade Roland Garros à la Porte d'Auteuil.

186

Le personnel d'entretien des courts en terre battue de la Porte d'Auteuil, à la fois les seize courts à l'intérieur du stade de Roland Garros lui-même, mais aussi les onze autres du centre d'entraînement Jean Bouin, situé de l'autre côté du boulevard d'Auteuil, représente une petite armée de 186 hommes et femmes. Chaque jour durant la quinzaine, dès 6h30 du matin et jusqu'à la fin des matches, ils s'activent, entre l'arrosage des terrains, le balayage des lignes, le passage des filets pour rendre la surface la plus propre possible afin de bichonner les terrains pour le plus grand bonheur des joueurs et joueuses. Il s'agit tout de même d'entretenir les 45 tonnes de terre battue disséminées sur l'ensemble des courts.

263

Ils étaient 4.000 à passer les sélections. 450 ont participé aux différents stages de formation, et seuls 263 ont été retenus pour officier sur le tournoi: les ramasseurs et ramasseuses de balles, âgés entre 12 et 16 ans, sont encadrés par une équipe de formation de 50 personnes. Les qualités retenues? Agilité, coordination, concentration, endurance, explosivité, motricité, technique du roulé et du lancé de balle, travail d’équipe et vitesse. Ils fonctionnent toujours par équipes de six sur chaque terrain.

883

Toutes compétitions confondues, 883 matches se déroulent lors des trois semaines de compétition à la Porte d'Auteuil. Ce chiffre total regroupe tous les types de matches, bien sûr ceux des simples et doubles dames et messieurs, ainsi que les doubles mixtes des tableaux seniors, qualifications comprises, mais aussi la compétition réservée aux juniors, filles et garçons, ainsi que l'épreuve en fauteuil roulant et le Trophée des Légendes.

41.798

Quinze des seize courts de l'enceinte de Roland Garros accueilleront des matches durant la quinzaine des Internationaux de France, le dernier étant strictement réservé aux entraînements. En tout, ils peuvent accueillir 41.798 spectateurs. Le court Philippe Chatrier (le Central), doté de 14.911 places (contre 16.500 les années précédentes), où de nouvelles tribunes ont été construites et qui sera doté d'un toit amovible lors de l'édition 2020, se taille bien sûr la part du lion. Juste derrière, le court Suzanne Lenglen dispose de 10.056 places, tandis que le flambant neuf court Simonne Mathieu, érigé au milieu des Serres d'Auteuil a une capacité de 5.000 places. Sur l'ensemble des deux semaines, près de 500.000 spectateurs sont attendus au bord des courts, ils étaient 480.575 en 2018.

400.000 produits divers, griffés Roland Garros, seront écoulés durant les deux semaines du tournoi

50.472

Durant les trois semaines que dure le tournoi, qualifications comprises, 50.472 balles de la marque Babolat, griffées «Roland Garros» sont mises à mal par les joueurs et joueuses. Soit environ une moyenne de 2.400 par jour. Sachant que toute petite sphère jaune fluo, pour être utilisée en compétition, doit être homologuée par la Fédération internationale de tennis avec un poids allant de 56,7 à 58,5 grammes, cela fait un total de près de trois tonnes de balles. Par ailleurs, chaque balle neuve doit présenter un diamètre allant de 6,35 à 6,67 centimètres.

400.000

Patronyme d'un aviateur, as de la Première Guerre mondiale, à l'origine, Roland Garros est devenu au fil des décennies, par analogie, synonyme de rendez-vous majeur de la saison de tennis sur terre battue, deuxième des quatre Grands Chelems de la saison, après l'Australie, et avant Wimbledon et l'US Open. Mais ce n'est pas que cela: évolution de la société oblige, Roland Garros est aujourd'hui devenu une marque déposée, griffe apposée sur nombre de produits dérivés en tous genres (vêtements bien sûr, mais aussi sacs, parfums, casquettes, accessoires les plus divers, ...) en vente dans les boutiques officielles du site. On estime à 400.000 le nombre de ces produits qui seront achetés pendant les quinze jours du tournoi.



2.300.000

Les lauréats, tant chez les Messieurs que chez les Dames, des Internationaux de France 2019 repartiront avec un chèque de 2.300.000 euros en poche, soit une augmentation de 4,55% par rapport à l'année dernière. L'ensemble de la dotation a d'ailleurs accru de 8% pour atteindre un total de 42.661.000 euros. Ainsi, le joueur ou la joueuse éliminé dès le premier tour empochera tout de même 46.000 euros, soit un bond significatif de 15% par rapport à 2018. Le président de la FFT (Fédération française de tennis), Bernard Giudicelli, et le directeur du tournoi, Guy Forget entendaient diminuer l'écart entre les vainqueurs et les battus d'entrée.