Roglic défie Dumoulin, Jungels en outsider

Vincenzo Nibali en quête d'un troisième maillot rose après 2013 et 2016

(ER/JG/AFP) - Le Giro ouvre samedi par un contre-la-montre de 8 kilomètres qui se termine sur les hauteurs de Bologne, afin de décerner le premier maillot rose de la 102e édition, convoité par deux des grands favoris, le Néerlandais Tom Dumoulin et le Slovène Primoz Roglic.

«C'est parfait pour moi», estime Dumoulin qui se souvient avoir gagné en 2017 le Championnat du monde du contre-la-montre à Bergen (Norvège) sur un parcours se terminant en montée. Le Néerlandais, 28 ans, est sorti vainqueur des deux derniers contre-la-montre inauguraux du Giro, à Apeldoorn (Pays-Bas) en 2016 et à Jérusalem l'an passé, à chaque fois sur le plat.

«C'est un chrono qui me convient», répond en écho Roglic. A l'inverse de Dumoulin, au palmarès encore vierge de victoires en 16 jours de course depuis le début de la saison, le Slovène a gagné à chaque fois qu'il s'est présenté au départ d'une course (UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Tour de Romandie).



Venu tard au cyclisme, l'ancien sauteur à skis de 29 ans n'a encore jamais porté le maillot de leader d'un grand tour. Il avait failli le faire en 2016 quand, parfait inconnu à l'époque, il avait échoué d'un souffle, dans la même seconde que Dumoulin, à Apeldoorn.



Parmi les autres candidats à la victoire finale, on retrouve le Britannique Simon Yates. Vainqueur en mars du chrono de Paris-Nice, le coureur de Mitchelton (26 ans) revient sur le Giro pour solder son immense déception de l'année passée. Le futur vainqueur de la Vuelta avait survolé la course avant de s'écrouler dans les deux dernières journées de montagne.



Vincenzo Nibali, l'un des coureurs qui symbolise l'indispensable "fantaisie", autrement dit l'imagination tactique, porte -avec Davide Formolo, récent deuxième de Liège-Bastogne-Liège- les espoirs italiens. Le Sicilien de l'équipe Bahrein (34 ans) n'a plus gagné depuis son succès mémorable dans Milan-Sanremo, l'un des monuments de la saison, en mars 2018.



«Je me sens très calme. Cette année, j'ai commencé la préparation assez tard car, pour moi, il y a un double rendez-vous. Je vais essayer de gérer le Giro de la meilleure façon puis de me consacrer au Tour». Mais le groupe des candidats au podium est particulièrement large, du Colombien Miguel Angel Lopez (3e en 2018) à l'Espagnol Miguel Landa et son alter ego équatorien Richard Carapaz. Voire qui sait aux jeunes pousses (Geoghegan Hart, Sivakov) de l'équipe Sky devenue Ineos, "sans aucune pression" selon leur expression commune.



Bob Jungels, au côté de James Knox, aborde ce Tour d'Italie sans pression. Photo: Serge Waldbillig

On peut ajouter à cette liste de postulants Bob Jungels. Après ses 6e et 8e places en 2016 et 2017, le champion national (26 ans) figure logiquement parmi les hommes à suivre. Auteur d'un début de saison tonitruant (victoire en Colombie et à Kuurne, 5e à Harelbeke, 3e à Waregem), le sportif de l'année a fait l’impasse sur les courses ardennaises et a préparé le rendez-vous transalpin en montagne du côté de la Sierra Nevada .

«Après le Tour des Flandres, j'ai coupé pendant quatre jours avant de partir en stage. J'y ai trouvé des conditions parfaites. La préparation pour le Giro a été optimale. J'ai perdu deux kilos, physiquement je suis où je voulais être. Je me sens vraiment bien et j'ai la fraîcheur nécessaire pour affronter les trois prochaines semaines.»

Avec trois contre-la-montre individuels (8 km ce samedi, 34,8 km le dimanche 19 mai et 17 km le dernier jour à Vérone), le Luxembourgeois de la Deceuninck pourrait mettre à profit le tracé proposé par les organisateurs. «Les trois chronos me conviennent et la dernière semaine s'annonce très lourde. Le classement général va certainement se jouer dans la seconde partie. Avec Elia Viviani dans nos rangs, les premières étapes seront importantes, l'équipe ambitionne les succès d'étape avec Elia qui est un des meilleurs sprinteurs du peloton. Il peut gagner plusieurs étapes de suite, chaque victoire est un plus pour l'équipe. On ne doit pas sous-estimer cet aspect.»



Il y a deux ans, Jungels était parvenu à décrocher une étape avant de se classer 8e du classement final et de remporter le maillot blanc de meilleur jeune. Peut-il remettre le couvert? «C'est difficile à décider. Je pense qu'une bonne place au général est étroitement liée à de bons résultats sur les différentes étapes. Je vais commencer par cibler le classement général. C'est prioritaire. Si je dois ajuster mon plan par la suite, je peux toujours le faire.»

Et l'ancien vainqueur de la Doyenne de conclure: «J'aborde cette course sans pression. Je ne suis pas l'un des grands favoris. D'autres coureurs ont déjà montré qu'ils pouvaient remporter les plus grandes courses par étapes. Ce Tour d'Italie est un défi intéressant»

A 31 ans, Ben Gastauer n'est plus un novice. Au fil des saisons, le Schifflangeois est devenu un spécialiste des épreuves de longue haleine. Ce Giro 2019 sera sa douzième expérience sur un grand tour (4 Giro et Tour de France, 3 Vuelta). «J'ai beaucoup travaillé avant cette compétition. Je me sens très bien. Ma courbe de forme est ascendante. De plus, je me sens assez frais car j'ai moins de jours de course par rapport aux autres années dans les jambes (24 jours en 2019). Je suis convaincu que cela portera ses fruits lors de la troisième semaine de course quand cela va devenir difficile.»

Pour son cinquième Tour d'Italie, Gastauer aura comme mission première de mener au mieux ses deux leaders vers le sommet de la hiérarchie. «Tony Gallopin et Alexis Vuillermoz peuvent figurer dans le top 10 et puis on va essayer de remporter une étape», dit-il. Ce n'est pas pour autant qu'il compte mettre de côté ses ambitions. «J'espère avoir un peu de liberté sur l'une ou l'autre étape. Le fait que nous n'ayons pas de grand favori ni de sprinteur pourra nous permettre de saisir l'une ou l'autre occasion.»



Après 2011 (87e), 2012 (67e), 2013 50e) et 2017 (29e), Ben Gastauer va prendre part à son cinquième Giro. Avec un top 20 à la clé? Photo: Serge Waldbillig

Les étapes

Samedi 11 mai: 1re étape Bologne - Bologne San Luca, 8 km (contre-la-montre individuel)

Dimanche 12 mai: 2e étape Bologne - Fucecchio, 205 km

Lundi 13 mai: 3e étape Vinci - Orbetello, 219 km

Mardi 14 mai: 4e étape Orbetello - Frascati, 235 km

Mercredi 15 mai: 5e étape Frascati - Terracina, 140 km

Jeudi 16 mai: 6e étape Cassino - San Giovanni Rotondo, 238 km



Vendredi 17 mai: 7e étape Vasto - L'Aquila, 185 km

Samedi 18 mai: 8e étape Tortoreto Lido - Pesaro, 239 km

Dimanche 19 mai: 9e étape Riccione - Saint- Marin, 34,8 km (contre-la-montre individuel)

Lundi 20 mai: repos

Mardi 21 mai: 10e étape Ravenne - Modène, 145 km

Mercredi 22 mai: 11e étape Carpi - Novi Ligure, 221 km

Jeudi 23 mai: 12e étape: Cuneo - Pinerolo, 156 km

Vendredi 24 mai: 13e étape Pinerolo - Ceresole Reale (Lago Serru), 196 km

Samedi 25 mai: 14e étape Saint-Vincent - Courmayeur (Skyway Monte Bianco), 131 km

Dimanche 26 mai: 15e étape Ivrea - Côme, 232 km

Lundi 27 mai: repos

Mardi 28 mai: 16e étape Lovere - Ponte Di Legno, 226 km

Mercredi 29 mai: 17e étape Commezzadura - Anterselva, 181 km

Jeudi 30 mai: 18e étape Valdaora - Santa Maria di Sala, 222 km

Vendredi 31 mai: 19e étape Trévise - San Martino di Castrozza, 151 km

Samedi 1er juin: 20e étape Feltre - Croce D'Aune Monte Avena, 194 km

Dimanche 2 juin: 21e étape Vérone - Vérone, 17 km (contre-la-montre individuel)

Les dix derniers lauréats

2009: Denis Menchov (RUS)



2010: Ivan Basso (ITA)



2011: Michele Scarponi (ITA)



2012: Ryder Hesjedal (CAN)



2013: Vincenzo Nibali (ITA)



2014: Nairo Quintana (COL)



2015: Alberto Contador (ESP)



2016: Vincenzo Nibali (ITA)



2017: Tom Dumoulin (NED)



2018: Chris Froome (GBR)