Sport 2 min.

Roglic coiffe Yates à Tirreno, Ineos remplace Sky

L'édition 2019 de la course des deux mers est revenue au Slovène Primoz Roglic qui a devancé Adam Yates pour 1" seulement. Dans le même temps, on a appris que la société Ineos était le nouveau propriétaire du Team Sky.

(AFP) - Une seconde après plus de 1.058 km, c'est l'écart entre le lauréat Primoz Roglic (Jumbo) et son dauphin Adam Yates (Michelton) à l'issue de la 7e et dernière étape de Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre de 10 km couru autour de San Benedetto del Tronto et qui a vu la victoire de Victor Campenaerts (Lotto-Soudal).



Le Belge, qui a décroché l'été dernier le titre de champion d'Europe, s'est imposé devant des spécialistes du contre-la-montre comme Rohan Dennis et Tom Dumoulin.

Yates, qui avait pris la tête du classement général à l'issue de la 2e étape à Pomarance a dû s'incliner pour la victoire par la plus petite des marges. Roglic, 11e à 13", est parvenu à le devancer sur le fil, Yates se classant 48e à 39" tandis que le Danois Jakob Fuglsang (Astana) a conservé la 3e place (à 30").



L'autre grand gagnant, avec Roglic, de ce contre-la-montre est Thibaut Pinot (Groupama): le coureur français a démontré de beaux progrès dans cet exercice solitaire pour gagner deux places au classement et finalement terminer 5e de la course des deux mers. De bon augure avant le Tour de Catalogne.

Pinot devance finalement Julian Alaphilippe (Deceuninck), 6e. Grand animateur d'une course dont il a remporté deux étapes, celui-ci a avoué avoir déjà la tête à Milan-Sanremo, dont il sera l'un des favoris samedi.

Le groupe Ineos se porte acquéreur de l'équipe Sky

Le groupe Ineos (chimie) va devenir propriétaire et nouveau sponsor de l'équipe Sky à partir de début mai. Ineos, dont le siège se trouve en Grande-Bretagne, deviendra le seul propriétaire et continuera à financer l'équipe actuelle qui portera désormais le nom de Team Ineos et fera sa première apparition dans les pelotons le 2 mai au Tour du Yorkshire. Le groupe honorera tous les contrats actuels des coureurs.

«Le cyclisme est un grand sport dont l'aspect tactique est important et qui gagne en popularité à travers le monde», a déclaré Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos et homme le plus riche de Grande-Bretagne avec une fortune estimée à 24,5 milliards d'euros.

Figure emblématique de Sky avec laquelle il est sous contrat jusqu'à fin 2020, Chris Froome, vainqueur de quatre éditions du Tour de France, s'est dit enchanté de poursuivre son aventure avec cette équipe.

«Très fier que nous en tant que coureurs et le personnel allons pouvoir continuer ensemble pour 2020 et au-delà. Je me réjouis du succès ininterrompu en tant qu'équipe INEOS», a écrit Froome sur son compte Twitter.

Autres coureurs de Sky, le Britannique Geraint Thomas, vainqueur de la Grande Boucle en 2018, est sous contrat avec Sky jusqu'à fin 2021 et le Colombien Egan Bernal jusqu'en 2023.



Il faudra s'y habituer. Egan Bernal, Christopher Froome, Geraint Thomas et Gianni Moscon vont changer de tenue dans quelques semaines. Photo: AFP