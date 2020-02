Le tennisman suisse a été opéré du genou droit, mercredi. L'ex-numéro 1 sera absent des cours jusqu'en juin minimum.

Roger Federer forfait jusqu'à Roland-Garros

(AFP) - «Je ressentais une gêne au genou droit depuis un petit moment. J'espérais qu'elle disparaisse, mais après avoir consulté et avoir discuté avec mon équipe, j'ai décidé de me faire opérer hier (mercredi) en Suisse.» Tel est le message que vient de signer Roger Federer sur les réseaux sociaux. Et le champion de signaler qu'il allait manquer les tournois de Dubai, Indian Wells, Bogota, Miami et l'Open de France Roland-Garros. Donc d'ici l'été, le Suisse ne pourra pas ajouter de titre à ces actuelles vingt couronnes obtenues en Grand Chelem.

C'est la deuxième fois que Roger Federer, 39 ans en août, est opéré du genou. Mais en 2016, il s'agissait du genou gauche. Le Suisse, qui avait fait son retour à Roland-Garros pour la première fois depuis 2015 l'année dernière et s'y était hissé jusqu'en demi-finales, ne refoulera donc pas la terre battue parisienne en 2020.

L'actuel n°3 mondial et récent demi-finaliste de l'Open d'Australie prévoit un retour sur le circuit lors de la saison sur gazon, qui s'ouvre mi-juin. A peine plus d'un mois avant les Jeux olympiques de Tokyo, dernier grand défi de sa carrière, seul l'or olympique en simple échappant encore à son imposant palmarès.