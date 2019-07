Gerson Rodrigues marque le 1:0 pour Jubilo Iwata, un but qui donne la victoire au club japonais. Olivier Thill et Oufa perdent 2 - 3.

Rodrigues marque le but de la victoire

David THINNES Gerson Rodrigues marque le 1:0 pour Jubilo Iwata, un but qui donne la victoire au club japonais. Olivier Thill et Oufa perdent 2 - 3.

Il restait encore 5 minutes à jouer en J-League entre Matsumoto Yamaga et Jubilo Iwata, le club de Gerson Rodrigues. L'international luxembourgeois reçoit le ballon sur le côté droit et trompe le gardien de but adversaire. Ce sera le but de la victoire pour le club de Rodrigues, qui marque son 5e but en Championnat pour Iwata, le 7e au total. Le club est maintenant 16e avec 17 points, devant Yamaga (17 points) et Sagan Tosu (17 points).



Olivier Thill a vécu le 2 - 3 du FK Oufa contre le FK Ural 72 minutes sur le banc, puis l'international luxembourgeois est rentré sur le terrain. C'était le premier match de la nouvelle saison en Russie. Oufa avait réduit le score à la 86e minute sur pénalty, mais n'a pas réussi à égaliser.