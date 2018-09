Grâce à deux buts de Gerson Rodrigues, le Sheriff Tiraspol s'est sorti d'une mauvaise passe et s'est imposé 3-2 sur la pelouse du FC Zaria Balti. Enes Mahmutovic est déçu de ses débuts en League Two et Olivier Thill a pris un point à Rostov tout comme Maxime Chanot à Montréal.

Rodrigues fait la loi avec le Sheriff, un point pour Chanot et Olivier Thill

Didier HIEGEL Les Luxembourgeois à l'étranger

Grâce à deux buts de Gerson Rodrigues, le Sheriff Tiraspol s'est sorti d'une mauvaise passe et s'est imposé 3-2 sur la pelouse du FC Zaria Balti. Enes Mahmutovic est déçu de ses débuts en League Two et Olivier Thill a pris un point à Rostov tout comme Maxime Chanot à Montréal.

Mené 0-2 le FC Zaria Balti, lanterne rouge du Championnat de Moldavie, le Sheriff Tiraspol a renversé la tendance grâce à Gerson Rodrigues qui a inscrit un doublé ce samedi, à l'occasion de la 21e journée de la compétition. L'international luxembourgeois a d'abord inscrit le 1-2, juste avant la pause, avant de donner l'avantage à ses couleurs à l'entrée du dernier quart d'heure. Résultat final: 5-2.



Avec 51 points, le Sheriff est toujours l'indétrônable leader. Le FC Metz aussi est leader de Ligue 2 mais son sans faute a pris fin au stade Charléty face au Paris FC (1-2). Laurent Jans a joué toute la rencontre face à des Parisiens réduits à dix à la 36e minute. Les Grenats conservent tout de même trois points d'avance sur leur dauphin Lorient.



A l'occasion de la sixième journée de deuxième Bundesliga, l'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a été tenue en échec par Union Berlin (1-1). Voglsammer (65e) a répondu à l'ouverture du score de Prömel (44e). La formation de l'entraîneur luxembourgeois est neuvième avec neuf points. à quatre points du leader, le FC Cologne.



Battu 0-3, le 15 septembre, par le CSKA Moscou, le FK Oufa a un peu redressé la barre à Rostov en obligeant le deuxième du classement à concéder le match nul (0-0). Olivier Thill a joué toute la rencontre en milieu de terrain. Oufa est toujours avant-dernier avec cinq points en huit matches et recevra Yenisey, la lanterne rouge, samedi prochain (15h30).

En MLS, Maxime Chanot et New York City ont ramené un point de leur déplacement à Montréal pour le compte de la 30e journée de championnat. Le défenseur luxembourgeois a disputé l'intégralité de la rencontre en défense centrale, il a même écopé d'un carton jaune. Au classement, les joueurs de City pointent à la troisième place de la Conférence Est avec 50 points à 9 et 10 points des voisins du Red Bull et d'Atlanta.



Titulaire dans une défense à trois, Lars Gerson a joué toute la rencontre qui a vu son IFK Norrköping prendre logiquement la mesure de l'avant-dernier du Championnat de Suède, le Dalkurd FF, sur le score de 2-0. Après cette victoire à l'extérieur, l'IFK pointe provisoirement à la deuxième place du classement.

La neuvième journée de l'Ekstraklasa était à l'ordre du jour en Pologne. Blessé à un pied, Chris Philipps n'a pas participé à la rencontre du Legia Varsovie à Miedz Legnica (4-1).



Leandro Barreiro devant le Bayern



La quatrième journée de D1 Amateur a vu l'Excelsior Virton se faire battre pour la première fois de la saison face au Lierse 1-2. Anthony Moris s'est incliné face à Fadhloun (22e) et avant la mi-temps Grain a rétabli la parité. Devant près de 2000 spectateurs dont Flavio Becca, l'Excelsior a encaissé un deuxième but par Bastiaens (67e). Aurélien Joachim était aligné en pointe et Lucas Prudhomme est entré à la 68e minute.

Lors de la dixième journée de Regionalliga Südwest, le Waldhof Mannheim a été battu par le TSG Balingen 1-2. Maurice Deville est entré à la 72e minute au score de 2-0. Le Waldhoff, qui n'a subi qu'une défaite, est leader avec 25 points. Avec le FK Pirmasens, Florian Bohnert a chuté face au TSV Steinbach (0-1). Pirmasens est 13e avec 13 points, soit une unité de plus que le SV Elversberg qui a fait match nul 1-1 contre le FSV Francfort. Aldin Skenderovic n'était pas de la partie.



En Oberliga Niedersachsen (7e journée), l'Eintracht Brunswick II recevait Cloppenburg et s'est imposé sur le score de 4-1. Eric Veiga a été remplacé à la 48e minute au score de 1-0.

Leandro Barreiro, quant à lui, a prêté main forte à l'équipe U19 de Mayence qui donnait la réplique au VfB Stuttgart, considérée par Bo Svensson, l'entraîneur du jeune Luxembourgeois, comme la meilleure équipe du championnat. Mayence a remporté ce duel sur le score de 3-1 et a pris la tête du classement, trois points devant le Bayern Munich.

Ménagé en milieu de semaine, Dirk Carlson a repris la compétition avec le Grasshopper Zurich II qui se déplaçait à Zofingen dimanche. Carlson et Jan Ostrowski ont joué toute la rencontre pour une courte victoire 1-0. L'ancien pétangeois a reçu un avertissement à la 90e minute.

En League Two anglaise, la neuvième journée n'a pas porté chance à Yeovil Town, la nouvelle formation d'Enes Mahmutovic qui fêtait sa première. Sur leur pelouse, les Vert et Blanc, qui restaient sur 522 minutes sans prendre de but, ont pris l'eau contre Swindon Town qui s'est imposé sans discussion 3-0. L'ancien du Fola a disputé toute la rencontre en charnière centrale. Yeovil Town est dixième du classement sur 24 équipes.



Darren Way is forced into 1️⃣ change. @mahmutovic1997 makes his debut in place of the injured Gary Warren. #YTFC pic.twitter.com/VLSMSfZTTw — Yeovil Town FC (@YTFC) 22 septembre 2018