Gerson Rodrigues et le Sheriff Tiraspol se sont facilement imposés alors que pour le dernier match de Patrick Vieira sur son banc New York City FC a fait match nul 1-1 contre Atlanta United (1-1).

Rodrigues et le Sheriff font la loi, New York City en échec

Les Luxembourgeois à l'étranger

(DH). - Gerson Rodrigues et le Sheriff Tiraspol se sont facilement imposés sur la pelouse du FC Dinamo-Auto (5-0) , dimanche, alors que pour le dernier match de Patrick Vieira sur son banc New York City FC a fait match nul 1-1 contre Atlanta United (1-1).

Le Sheriff poursuit sa bonne série contre le FC Dinamo-Auto puisque le leader est toujours invaincu face à cet adversaire en seize rencontres. Gerson Rodrigues et les siens ont remporté un treizième succès sans contestation puisque les Jaune et Noir ont gagné sur le score de 5-0. L'international luxembourgeois, renvoyé du stage avant le match contre le Géorgie pour «comportement inapproprié», était titulaire au coup d'envoi et a inscrit le quatrième but de sa formation à la 57e minute. En position d'ailier droit, après avoir permuté, il a profité d'un centre idéal venu de la gauche. Il avait ouvert son compteur-buts en Moldavie face à ce même adversaire le 22 avril.

Après cette dixième sortie en championnat, le Sheriff est toujours en tête du classement avec 23 points. Samedi (18h), Sfintul, le sixième du championnat, sera l'hôte du Sheriff.

Pour le dernier match de Patrick Vieira sur le banc du New York City FC, ce samedi, le club de l'ancien champion du monde a fait match nul 1-1 contre Atlanta United (1-1).

Maxime Chanot, qui n'est pas apparu en sélection depuis juin 2017, est resté sur le banc. C'est un élément de la défense à trois de New York, le Péruvien Callens, suite à un service de David Villa, qui a égalisé à la 77e minute. Les deux clubs de tête de la Conférence Est se neutralisent. New York reste deux points derrière son adversaire du jour, et leader, après 14 matches disputés (27 points).

Six mois avant la fin de son contrat aux Etats-Unis, Vieira va quitter la Grosse Pomme pour rejoindre Nice et la Côte d'Azur pour un contrat de trois ans. Il remplace Lucien Favre parti au Borussia Dortmund.