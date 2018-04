Titulaires, Gerson Rodrigues et Maurice Deville ont gagné deux matches très importants en Moldavie et en Ligue régionale allemande. L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a lui aussi connu les joies de la victoire. Etat des lieux des Luxembourgeois à l'étranger.

Rodrigues et Deville tiennent le choc, Bielefeld à nouveau vainqueur

Christophe Nadin La réserve du FC Metz, avec Vincent Thill, a battu Pagny-sur-Moselle.

Titulaires, Gerson Rodrigues et Maurice Deville ont gagné deux matches très importants en Moldavie et en Ligue régionale allemande. L'Arminia Bielefeld de Jeff Saibene a lui aussi connu les joies de la victoire. Etat des lieux des Luxembourgeois à l'étranger.

Bielefeld a retrouvé la marche avant à l'occasion de la 30e journée de deuxième Bundesliga. Voglsammer (42e) et Klos (69e) ont permis à l'Arminia de terrasser le Erzgebirge Aue et de mettre fin à une série de trois matches sans victoire.

Le club de Jeff Saibene est totalement rassuré sur son avenir dans l'antichambre de l'élite même s'il ne faisait plus guère de doute. Bielefeld est cinquième avec 43 points, à six unités d'Holstein Kiel actuel barragiste pour la montée en Bundesliga.

En Ligue régionale sud-ouest, Elversberg et la réserve de Mayence se sont quittés dos à dos (0-0). Aldin Skenderovic a disputé toute la rencontre. C'est le douzième match nul de la saison pour Elversberg qui pointe à la sixième place avec 48 points. Le match au sommet du jour entre les Kickers Offenbach et le Waldhof Mannheim s'est disputé devant 13.000 spectateurs. Di Gregorio a offert les trois points au club de Maurice Deville dans les dernières minutes. L'international luxembourgeois était tiulaire. Il a cédé sa place à huit minutes du terme.



Mannheim réalise une opération en or en dépassant au classement son adversaire du jour à la deuxième place grâce à la différence de buts tout en comptant deux matches de moins.

En Oberliga, la réserve de Schalke l'a emporté 2-0 contre le RW Ahlen sans Florian Bohnert.

En National 3 en France, la deuxième équipe du FC Metz a distancé Pagny-sur-Moselle trois buts à deux. Titulaire, Vincent Thill est sorti après environ 70 minutes.

Le choc de la troisième journée du championnat moldave a tourné à l'avantage du Sheriff Tiraspol, vainqueur un but à rien à Milsami Orhei. Titulaire, Gerson Rodrigues a joué les 68 premières minutes. Badibanga a inscrit le seul but du match à vingt minutes du terme. Un succès qui permet au club de Transnistrie d'afficher un bilan comptable parfait: neuf points sur neuf, sept buts marqués et aucun encaissé.