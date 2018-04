Gerson Rodrigues a inscrit un nouveau but lors du derby de Tiraspol. Chris Philipps et le Legia Varsovie ont fait le plein alors que Laurent Jans et Aurélien Joachim ont assisté depuis le banc de touche à la confrontation entre leurs clubs. Quant à Maxime Chanot, il a été battu pour la première fois de la saison.

Sport 4 min.

Rodrigues entre et marque, Philipps vainqueur à Cracovie, Chanot battu

Les Luxembourgeois à l'étranger

(CN et DH). - Gerson Rodrigues a inscrit un nouveau but lors du derby de Tiraspol. Chris Philipps et le Legia Varsovie ont fait le plein alors que Laurent Jans et Aurélien Joachim ont assisté depuis le banc de touche à la confrontation entre leurs clubs. Quant à Maxime Chanot, il a été battu pour la première fois de la saison.

La deuxième journée du groupe titre en Pologne a permis au Legia Varsovie de se rapprocher à un point du leader, le Lech Poznan, grâce à sa victoire 1-0 sur la pelouse du Wisla Cracovie. Chris Philipps a évolué toute la rencontre dans le milieu de terrain d'une équipe qui a dû jouer la dernière demi-heure à dix. Avant la finale de la Coupe de Pologne, contre Arka Gdynia, le 2 mai (16h), le Legia recevra Korono Kielce (6e), vendredi (20h30).

Un derby de la capitale était à l'ordre du jour de la quatrième journée du Championnat de Moldavie avec la rencontre entre le FC Sheriff Tiraspol de Gerson Rodrigues et le Dinamo-Auto entraîné par Igor Dobrovolsky. L'entrée était gratuite pour faire oublier aux fans l'élimination en Coupe en milieu de semaine. Mené au score par deux fois, le Sheriff a retourné la situation après l'entrée en jeu de l'attaquant luxembourgeois (58e). Ce dernier a inscrit le quatrième but de sa formation à la 70e minute et son club s'est imposé sur le score de 5-2. Il conserve ainsi sa place de leader.



New York City tombe de haut

En MLS, New York City, invaincu depuis le début de la saison 2018, s'est nettement incliné 3 à 0 à Portland, dimanche. L'équipe dirigée par Patrick Vieira a concédé deux buts (27e et 37e min) dans une première période à sens unique. David Villa, titularisé pour la première fois depuis mars, et ses coéquipiers sont revenus des vestiaires animés de meilleures intentions, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leur domination.

C'est au contraire Portland qui a alourdi le score à la 66e min par Larrys Mabiala. Malgré ce revers après une série inédite dans son histoire de sept matches sans défaites --cinq victoires, deux nuls--, City reste leader de la conférence Est avec 17 points. Mais la formation de Maxime Chanot qui a disputé toute la rencontre, ne compte plus qu'un point d'avance sur Atlanta (16 pts), vainqueur la veille à Los Angeles (2-0) du Galaxy de Zlatan Ibrahimovic.

Jans et Joachim sur le banc

Samedi soir très contrastée pour les internationaux luxembourgeois. Laurent Jans et Aurélien Joachim ont assisté depuis le banc de touche à la confrontation entre leurs clubs, lors de la cinquième journée du play-off II en Belgique. Le Lierse s'est imposé un but à rien à Waasland-Beveren et compte six points dans ce Groupe A. Les Waaslandiens ferment la marche avec une unité.

En Division 1 Amateurs, Virton a ramené un point de son déplacement à Geel (1-1) lors de la 29e journée. Lucas Prudhomme est sorti à la pause. Les Gaumais sont sauvés sportivement.

Le Waldhof Mannheim a consolidé un peu plus sa deuxième place au classement général de la Ligue régionale sud-ouest allemande en distançant le TSV Schott Mayence deux buts à rien. Maurice Deville a joué les 64 premières minutes. Les buts ont été inscrits par Amin (14e) et Koep (88e). Treizième nul cette saison pour le SV Elversberg d'Aldin Skenderovic en déplacement au FSV Francfort (1-1). L'international luxembourgeois est resté sur le banc. Au classement général, Mannheim compte 66 points, soit un de plus que la deuxième équipe de Fribourg avec toutefois un match en moins. Elversberg est sixième avec 49 unités.

Plus au Nord, l'Eintracht Brunswick de Eric Veiga a battu le SV Drochtersen-Assel un but à rien et pointe au neuvième rang avec 37 points. L'international a disputé toute la rencontre.

A l'occasion de la 29e journée d'Oberliga Westfalen, dimanche, la deuxième équipe de Schalke 04 a facilement battu le FC Brünninghausen sur le score de 3-0. Le club de Florian Bohnert, qui a joué les 13 dernières minutes, est sixième devant son adversaire du week-end.

Le Grasshopper de Zurich II pointe au cinquième rang de la Première Ligue Groupe 2 après sa victoire dimanche contre le FC Schötz (3-2). Dirk Carlson a évolué tout le match sur le côté gauche de la défense à trois.

En France, Vincent Thill est resté sur le banc de la réserve messine qui s'est imposée quatre buts à rien au FC Mulhouse lors de la 26e journée de National 3.