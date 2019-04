Joker lors du déplacement de Jubilo Iwata à Shonan Bellmare dans le cadre de la sixième journée de J League, Gerson Rodrigues est entré à la 65e minute de jeu et a inscrit le second but de son équipe dans les arrêts de jeu.

Rodrigues entre et marque au Japon, Iwata gagne enfin

Gerson Rodrigues n'a pas encore retrouvé une place de titulaire à Jubilo, mais le constat passera au second plan après la victoire de son équipe ce samedi. Iwata a enfin trouvé le chemin du succès pour se donner un peu d'air dans le bas de classement.

Face à Shonan, qui comptait neuf points pour trois à Jubilo avant la rencontre, les visiteurs ont ouvert la marque à la 72e minute sur un but contre son camp d'Onoda.

Entré cinq minutes plus tôt, l'international luxembourgeois a mis à profit les arrêts de jeu pour sécuriser le succès de son équipe (0-2) en frappant dans le but vide, ouvrir son compteur personnel et devenir par la force des choses le premier Luxembourgeois à inscrire un but dans l'élite nipponne.

Jubilo Iwata compte six points et pointe à la douzième place du classement.