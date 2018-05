La journée de samedi a souri à Gerson Rodrigues, buteur avec le Sheriff Tiraspol, et à Laurent Jans, alors que Maurice Deville et le Waldhof Mannheim vont maintenant avoir l'esprit tourné vers le match de barrage pour l'accession en Ligue 3.

Rodrigues buteur, Jans vainqueur, Deville pense à la montée

(DH). - La journée de samedi a souri à Gerson Rodrigues, buteur avec le Sheriff Tiraspol, et à Laurent Jans, alors que Maurice Deville et le Waldhof Mannheim vont maintenant avoir l'esprit tourné vers le match de barrage pour l'accession en Ligue 3.

Le FC Sheriff a disposé du FC Zimbru sur le score de 3-1. Gerson Rodrigues, titulaire dès le coup d'envoi a disputé toute la rencontre et a inscrit le troisième but de sa formation à la 71e minute. Le Sheriff est ainsi toujours leader après six journée de championnat avec 16 points. Dimanche, il sera opposé au FC Zaria (Balti).

En Allemagne, le SV Waldhof Mannheim de Maurice Deville n'a plus qu'un match de championnat à disputer, samedi contre Ulm (14h). En attendant son match de barrage contre le champion de la Regionalliga West: le KFC Uerdingen ou le Viktoria Cologne, qui donne droit à un ticket pour la troisième ligue, le Waldhoff (2e du classement derrière Sarrebruck) a fait match nul contre le TSV Steinbach (1-1). L'attaquant international a joué toute la rencontre.

Toujours en Regionalliga Südwest, le SV Elversbergs'est imposé sur la pelouse de l'Astoria Walldorf sur le score de 1-4. Aldin Skenderovic a joué 85 minutes et a pris un carton jaune à la 68e. C'est la quatorzième victoire du club qui est cinquième.

A l'occasion de la 33e journée de Regionalliga Nord, l' Eintracht Brunswick II a facilement disposé de Eutiner SV (3-0). Eric Veiga n'a pas joué et son club est douzième du classement après 32 matches.

L'IFK Norrköping de Lars Gerson jouait à Östersunds pour la septième journée de l'Allsvenskan Östersunds et s'est imposé 2-0. Le milieu de terrain international a remplacé le double buteur, Sigurdsson, à la 78e minute. Norrköping est troisième du classement avec treize points en sept matches, à six points du leader Hammarby. Dimanche (15h), Norrköping recevra l' l'IFK Göteborg (8e).

En Suisse (1. Liga Groupe 2), Dirk Carlson et le Grassoper Zurich II ont fait match nul 0-0 contre le leader, le FC Solothur, qui n'a concédé qu'une défaite et deux matches nuls en 23 matches.

Dans le derby de l'Hudson River, les Bulls, à l'occasion de la dixième journée de MLS, ont battu City et Maxime Chanot sur le score sans appel de 4-0. Le défenseur central a cédé sa place à Ibeagha à la reprise.

En Belgique, lors de la septième journée du play-off II, Laurent Jans et Waasland-Beveren ont remporté sur le fil leur première victoire sur le score de 3-2 contre l'Excelsior Mouscron. C'est Thelin (89e) qui a permis aux supporters du Freethiel de se réjouir.

Le Lierse d'Aurélien Joachim, sur le banc au coup d'envoi, et de Tim Hall, blessé, a fait match nul 2-2 contre Louvain. L'attaquant international est entré à la 87e minute. Les Lierrois sont toujours cinquièmes juste devant les partenaires de Jans.