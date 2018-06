Muhlenbach tient sa cinquième recrue estivale. Le club entraîné par Fahrudin Kuduzovic a convaincu Rodrigue Kouayep de repasser la frontière. Le milieu de terrain camerounais de 31 ans s'est engagé avec le club du Bambusch.

Rodrigue Kouayep rejoint Muhlenbach

Christophe NADIN Encore un joueur d'expérience en plus.

Muhlenbach tient sa cinquième recrue estivale. Le club entraîné par Fahrudin Kuduzovic a convaincu Rodrigue Kouayep de repasser la frontière. Le milieu de terrain camerounais de 31 ans s'est engagé avec le club du Bambusch.



Auteur de deux passages au FC Wiltz, Kouayep a poursuivi son parcours à Saint-Léger la saison prochaine en première Provinciale belge. Le natif de Douala complète un casting débuté avec les arrivées de Malick Ndiaye et Fine Bop de Sandweiler, Ahmed Rani (US Esch) et Rachid Boulafhari (Rodange).