Après trois saisons de bons et loyaux services dans la Forge du Sud, Rodrigue Dikaba (32 ans) a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Le milieu de terrain défensif nous explique les raisons de son choix en faveur du Fola.

Sport 3 min.

Rodrigue Dikaba: «Le Fola correspond à mes ambitions»

Didier HIEGEL Le désormais ex-Dudelangeois vise le titre

Après trois saisons de bons et loyaux services dans la Forge du Sud, Rodrigue Dikaba (32 ans) a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière. Le milieu de terrain défensif nous explique les raisons de son choix en faveur du Fola.

Vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente avec Dudelange pour reconduire votre bail et le Fola a sauté sur l'occasion. Rodrigue, racontez-nous les dessous de votre signature dans le club doyen?

J'ai vu les dirigeants dudelangeois à plusieurs reprises et j'avais en main une seule proposition de leur part. Cette situation a quand même traîné tout au long de la saison sans aboutir. C'est alors que le Fola a pris contact avec moi et j'ai senti une réelle envie de vouloir m'intégrer dans son projet. Cette approche a fait la différence. Je me suis quand même donné le temps de la réflexion puisque j'étais dans un bon club avec des gens que j'appréciais, et c'était réciproque. Le choix n'a pas été facile à faire, mais j'ai choisi d'opter pour un nouveau challenge dans un très bon club, l'un des meilleurs au pays. Cela correspond parfaitement à mes ambitions et mes projets pour le futur.

Vous parliez des contacts avec les responsables du Fola. Le club vous semble-t-il plus familial que ce que vous avez connu au F91?

Avec tout le respect que je dois aux personnes de Dudelange, les contacts que j'ai eus avec les gens du Fola ont été très bons. Dudelange est aussi un club familial, mais j'ai senti quelque chose de différent, c'est cet élément qui a fait pencher la balance en faveur du Fola.



En observant vos statistiques, vous êtes passé d'une «grosse» saison en 2016-2017 à un championnat beaucoup plus en retrait lors de l'exercice écoulé. Vous n'avez pas été épargné par les blessures...

Effectivement! J'ai commencé par un problème au ménisque avec la nécessité d'une arthroscopie, ce qui a entraîné du retard dans ma préparation. Je n'ai même pas pu jouer la Ligue des champions. Ensuite, je suis bien revenu... contre le Fola d'ailleurs, avec une victoire à la clé (4-3, 9e journée). Je me sentais bien en fin d'année. J'ai fait une bonne reprise après la trêve hivernale, mais, malheureusement, contre Mondorf (le 7 mars), je me fais mal à un genou, une distension du ligament latéral interne. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chiant et ça a plombé ma saison. En quinze ans de foot, je n'avais jamais été blessé. Il fallait que ça arrive... Cela fait partie de notre carrière.



Vous disiez que le Fola correspondait à vos ambitions, quelles sont-elles?

Je suis arrivé au Luxembourg et j'ai remporté trois titres de champion avec Dudelange. Avant ma première saison, c'était le Fola qui détenait le titre alors j'ai l'envie de ramener un nouveau titre ici. Forcément, j'ai envie de jouer le très très haut de tableau tout au long de la saison. On va prendre les matches comme ils viennent et faire en sorte de toujours s'améliorer.

Si le Fola n'avait pas été européen auriez-vous signé quand même?

Cet élément a été pris en compte à une certaine période, mais je sentais que le club était en train de faire une deuxième partie de saison très intéressante. Je ne me suis donc pas fait d'inquiétudes, je leur ai fait entièrement confiance et j'ai eu raison.