Le duel au sommet entre Mühlenbach et Rodange s'est soldé par un partage 1-1 à la suite de l'égalisation des visiteurs dans les arrêts de jeu de Dog (90+6). Le Swift se replace em odre utile alors que l'US Esch a courbé l’échine à Junglinster. La Jeunesse n'avait plus gagné depuis le 2 mars.

Rodange sauve un point, le Swift déroule, l’US Esch battue

Par Vincent Lommel



Vingtième-huitième minute de jeu. Le choc au sommet entre Mühlenbach, deuxième de classe, et Rodange, leader avec deux points de plus, cherchait encore sa meilleure carburation lorsque le roublard Bop coupait au premier poteau un centre de la droite de Cosic (1-0). Une avance flattée en faveur des loacux. L’envie de bien faire n’était pas à remettre en question mais confondre vitesse et précipitation amène de l’imprécision sur une aire de jeu sautillante. Mené au score, R odange allait devoir réagir, amener du danger en zone de finition sans réel succès durant ce premier acte.



Muric, nerveux, serré de près par le roublard Sené (36e) passait une soirée ingrate. La tension s’accentuait. Sans Diakhaby remplacé par Da Graça Dias (46e), les Rodangeois prenaient des risques et étaient à deux (même à plusieurs) doigts de tout perdre: la tentative d’un ancien rodangeois Boulahfari - arborant un collant et portant deux chaussures de couleurs différentes - heurtait le poteau gauche de Machado (qui portera le maillot de Mondorf en 2019-2020) battu sur cette phase (59e). Peu après, le gardien avait la main ferme face au même joueur (61e) avant de voir Bop (63e, 64e, 70e, 85e) louper la balle de break. Les lignes s'étiraient.



Les Blue Boys, quadrillant à la perfection le terrain, regardaient droit dans les yeux un adversaire trop peu concret dans… l’avant-dernière passe pour espérer égaliser. Un adversaire qui perdait Henid Ramdedovic (83e) exclu pour un second avertissement. La défaite semblait inévitable. C’était sans compter sur un coup de tête du remplaçant Dog sur un corner de De Sousa Neves (1-1, 90+6)

Rachid Erragui tente de prendre le meilleur sur Lassana Diakhaby. Mühlenbach a eu l'occasion de tuer le match avant de se faire rejoindre en fin de match. Photo: Michel Dell'Aiera

Sandweiler encore battu

Les rivaux dans la course à la montée, le Swift et l’US Esch, avaient l’occasion d’être les grands gagnants de la vingt-deuxième journée à condition de ravir la totalité de l’enjeu. Le Swift a, très vite (2-0, 14e) fait la différence à Erpeldange. Il a déroulé (5-0). En visite à Junglinster, le club eschois était contraint à une course-poursuite suite au but signé Gonzalez juste avant le repos (44e). L'US Esch n'est pas revenue au score et laisse filer le Swift (+3).

Malgré le match nul ramené de Käerjéng, Wormeldange ne rêve plus au maintien. Sandweiler, descendant, s’incline 2-0 contre Wiltz. L’étau se resserre. Barragistes, Erpeldange et Mamer, le restent. Ce dernier compte deux longueurs de retard sur le duo Bissen-Canach.



Ils ont dit



Domenico Micarelli (entraîneur de Rodange): « Il s'agit d’un point, je ne vais pas faire la fine bouche. En menant 1-0, Mühlenbach a pris confiance et il aurait pu voire dû doubler la mise. Il a laissé passer sa chance. De notre côté, il fallait prendre des risques. Les garçons n’ont rien lâché et ils y ont cru jusqu’au bout.»

Fahrudin Kuduzovic (entraîneur de Mühlenbach): «Que dire? Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre a laissé jouer cinq à six minutes d’arrêts de jeu. C'est le «Rodange extra time». C’est le football. C'est comme çà. Mon équipe a livré un très bon match et je n'ai rien à lui reprocher. En dépit du score de parité, elle a pris confiance pour les prochains matches. Le classement reste ouvert. A domicile, nous sommes capables de continuer à prendre des points (Swift et Wormeldange). On rend visite à Wiltz la prochaine journée.»

Le point

Mühlenbach - Rodange 1-1



Erpeldange - Swift 0-5



UN Kaërjéng - Wormeldange 1-1



Mamer - Bissen 1-1



Sandweiler - Wiltz 0-2



Junglinster - US Esch 1-0



Canach - Mertert-Wasserbillig 1-1



La 23e journée

Samedi 27 avril



16h Mamer - Käerjeng



19h Bissen - Mertert-Wasserbillig

Dimanche 28 avril à 16h



Wiltz - Mühlenbach

Swift - Sandweiler

Rodange - Canach

US Esch - Erpeldange

Wormeldange - Junglinster