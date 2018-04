Ce dimanche, Rodange recevait Rosport, un de ses plus sérieux concurrents dans la course au maintien. Si, le match nul (1-1) est logique, il n’arrange personne et annonce bien un match à trois équipes pour éviter le barrage, ou pire: la relégation directe.

Rodange - Rosport: balle au centre

Rodange peut-il nourrir des regrets?

Domenico Micarelli a proposé un système en 4-2-1-3 avec Tapé et Makasso devant la défense et placés derrière le meneur de jeu, Marco De Sousa.

Dominateurs dans la possession du ballon, les Rodangeois ont choisi de procéder à 90% avec un circuit de passes pour leurs attaques placées:

Défense ou milieu centraux -> Passe verticale vers un des trois attaquants -> Remise sur un soutien proche, souvent De Sousa -> Passe en profondeur

Pendant une très grande partie du match, on a pu entendre le coach rodangeois réclamer cette phase de jeu à chaque départ d’action.

Cette façon de procéder a mis en difficulté la défense rosportoise pour deux raisons:

- l’intelligence de déplacement de Menaï et la vitesse des ailiers Hornuss et surtout Boulahfari par qui sont passées trois quarts des actions.

- le fait que les défenseurs rosportois ont joué «à réaction», c’est-à-dire qu’ils ne réagissaient qu’après les passes adverses. A partir de là, difficile de gérer les bons déplacements offensifs adverses.

C’est d’ailleurs sur une de ces phases de jeu amenées sur le côté droit que Menaï, profitant d’un centre raté mais remis en jeu par l’erreur improbable de Feltes, a trompé Bürger, le portier adverse (1-0, 66e).

Malheureusement pour eux, les locaux n'ont pas réussi à "tuer" le match malgré la prise de risques immédiate du coach rosportois qui a remplacé un défenseur central par un milieu.

Les locaux ont été punis par une égalisation arrivant de leur côté gauche et se terminant côté opposé illustrant la difficulté chronique des défenseurs latéraux à gérer les joueurs dans leur dos.

Après cette égalisation, les Rodangeois se sont encore procurés quelques occasions franches non converties faute d'adresse suffisante, mais surtout en raison de la performance du gardien du Victoria.

Comment Rosport aurait-il pu piéger son adversaire du jour?

René Roller proposait, quant à lui, un système en 4-1-4-1 avec Bartsch devant la défense et Lascak en pointe. Si on a pu avoir la sensation que les Rodangeois étaient majoritairement en possession du ballon, c’est que les joueurs de Rosport ne réussissaient pas à le garder plus d’une dizaine de secondes.

En effet, lorsque les joueurs défensifs tentaient de déclencher une attaque placée, le ballon n’arrivait que très rarement dans les pieds d'un joueur offensif. Pourquoi donc?

- Face à une équipe en place, les mouvements des quatre milieux offensifs et de l’avant-centre étaient quasi nuls. Difficile alors de créer des solutions de passes.

- A la relance, les transmissions entre les défenseurs n’étaient pas rapides et coupées par deux à trois touches de balles à chaque fois.

Les Rosportois ont malgré tout eu l’occasion d’être dangereux lors des récupérations de balle hautes. En effet, ces derniers ont tenté de se projeter rapidement dans le dos d’une défense rodangeoise qui, à chaque fois, montait de dix mètres pour jouer le hors-jeu.

Une prise de risques défensive qui a porté ses fruits puisque les attaquants rosportois, notamment Jeff Lascak, ont été sifflés hors-jeu à chaque fois.

Il est étonnant que ni les joueurs, ni le coach Roller, n’aient été en mesure de mettre à mal ce type de stratégie défensive. Il aurait fallu demander à un milieu, voire à un défenseur latéral, de sortir de sa zone afin de lancer un appel de plus loin et ainsi ne pas se retrouver hors-jeu.

C’est ce qui a globalement posé problème aux Rosportois ce dimanche. Aucun n’est sorti de son rôle initial. De ce fait, ils ne pouvaient espérer plus que ce résultat.

Pourquoi ce résultat est logique



Ce dimanche, on a pu constater que les caractéristiques entre Rodange et Rosport étaient assez semblables. De la tribune, à chaque attaque placée, on sentait une vraie instabilité de chacune des défenses.

Si cela a été dû à de bons mouvements des attaquants, on a pu observer de nombreuses fautes de placements, mais aussi des hésitations, voire imprudences, qui ont fait que les défenseurs se sont mis seuls en difficultés.

Dans la relance, la conservation du ballon, on a également pu observer le peu d’intensité dans les circuits de passes et, techniquement, une difficulté à enchainer ces passes sans contrôler une à deux fois le ballon.

Seul le trio Boulafahri-Menaï-Hornuss semblait en mesure de mettre une vitesse nécessaire pour faire la différence.

De plus, dans l’attitude et la volonté, on a senti une différence entre des Rodangeois plutôt combattifs et des Rosportois pour la plupart inquiétants dans leur état d’esprit.

Pour conclure, un point commun à ces deux équipes vient ajouter une difficulté dans leurs systèmes défensif et offensif: une majorité des appels, des choix de passe, des gestes défensifs ont été réalisés en réaction et non en anticipation. Cela provoque souvent une difficulté dans la construction offensive qui ne créée quasiment jamais de décalages face à un bloc défensif performant.

Rosport n’y est arrivé qu’une fois et a marqué. Rodange n’a pas réussi à les convertir pour s'imposer.

Autre fait marquant, le retard dans les courses et dans les interventions défensives. La plupart des cartons (9 jaunes) ont été sortis sur des fautes à retardement.

Si ces caractéristiques sont communes aux deux clubs, ces derniers ont prouvé plus d’une fois qu’ils savaient les corriger.

A quatre journées de la fin du championnat, et pour contrer la période positive de Strassen, Rodange et Rosport devront aller chercher plus loin que ce qu’ils ont montré dimanche.

Chaque joueur, et les entraîneurs, devront gommer leurs erreurs et sortir de leur jeu habituel pour ne pas faire partie du wagon de la relégation.

Les tops

Hakim Menaï (Rodange): 95% des ballons touchés ont abouti à quelque chose de constructif. Des déplacements et des choix intelligents qui l’ont mis au-dessus du match.

Jean-Paul Makasso (Rodange): il a apporté une plus-value en convertissant ses très nombreuses récupérations de balles en relances propres. Il a souvent travaillé pour les autres.

Niklas Bürger (Rosport): si son équipe n’a pas pris l’eau avant son égalisation, c’est grâce à lui. Il termine son match avec quatre à cinq arrêts de grande classe.

Les flops

Gilles Feltes (Rosport): s’il a été autant en difficulté que les autres défenseurs, sa boulette coûte un but qui aurait pu faire très mal pour cette fin de saison.

Jeff Lascak (Rosport): aussi absent que ses camarades d’attaques, il a passé un match au même rythme et sans volonté. Le Lascak d'il y a quelques mois se serait régalé face à ce type de défense.

Daniel Goedert (Rodange): s’il n’a pas été aidé par sa défense, sur l’égalisation, il est interdit à un gardien d’encaisser ce type de but en ne fermant pas son premier poteau.