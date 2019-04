Rodange a fait le travail en s’imposant 2-0 dans le fief de Käerjéng. Un but sur penalty de De Sousa Neves et un autre signé El Guerrab suffisent pour ravir les trois points et prendre la tête du classement.

Rodange reprend la tête de la Promotion d'Honneur

(VL). - En match d’alignement de la 18e journée en Promotion d’Honneur, Käerjéng offrait l’hospitalité à Rodange. Un match important pour les deux formations. L’UNK avait la possibilité de revenir à trois longueurs du Swift, troisième et barragiste, tandis que le FCR 91 pouvait récupérer le leadership au détriment de Muhlenbach.



Deux buts respectivement inscrits par le milieu de terrain Marco De Sousa Neves, dans le temps additionnel de la première période (45+3), et de l’attaquant El Guerrab là aussi dans… le temps additionnel (90+2) du deuxième acte font le bonheur des Rodangeois.

Quant aux joueurs de Roland Schaack, ils laissent filer une belle opportunité de se replacer au classement. Ils auront encore un peu moins le droit à l’erreur dimanche prochain. Le Swift Hesperange se déplace Op Dribbel. Une défaite - neuf points de retard - sonnerait définitivement le glas de terminer sur le podium.



Tristan Grivel, de l'UNK, tente de reprendre le Rodangeois Marco De Sousa. Photo: Michel Dell'Aiera

«Je suis réaliste. L’écart est déjà trop important pour espérer quelque chose en fin de saison», souligne le président Jim Thomes. «Rien ne sert de gagner contres les "petits" si tu ne sais pas en faire de même face aux "gros poissons". On a fait sept matches nuls. C’est trop.»

Côté rodangeois, la satisfaction est de mise. «La victoire est logique», souligne le directeur sportif Yvon Dietz. «Käerjéng s’est ménagé une belle occasion à 0-0 sinon, et pour le reste, il s’agissait uniquement de situations sur des phases arrêtées. Ce succès qui est idéal pour la confiance nous permet d’éliminer l’UNK dans la course au top 2 ou top 3 (+ 10 points). Il faudra se méfier d’Erpeldange dimanche.»

Réactions

Jim Thomes (président de Käerjéng): «Nous encaissons le but d’ouverture sur un penalty discutable. Le staff de Rodange l’admettait. Le gardien Ottelé prend le ballon et ne touche pas (vraiment) le visiteur. Il n’y a aucun fauchage. Les garçons ont essayé en deuxième période mais sans réellement être très dangereux. Rodange a profité d’une reconversion offensive pour doubler la mise.»