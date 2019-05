Le haut du classement était en émoi lors de la 24e journée de Promotion d'Honneur. Vainqueur d’un Swift transparent, Muhlenbach est proche de la BGL Ligue. Il lui manque une victoire. A 99%, le leader Rodange retrouvera l’élite.

Rodange quasiment en BGL Ligue, Muhlenbach s’en rapproche

Par Vincent Lommel



L’accès au stade Mathias Mamer, au Baumbusch, n’est pas des plus aisés. En cas d’accès à la BGL Ligue pour Muhlenbach, il conviendra de rallier un autre stade. Et c'est le stade Henri-Dunant de Beggen qui tient la corde.



Disputé devant 162 spectateurs, ce choc entre deux prétendants à la montée débutait sur une grossière erreur du gardien hesperangeois. Suzanne maîtrisait mal un tir bondissant d’Erragui. Bop, à l’affût aux six mètres, débloquait la situation (1-0, 6e). La réaction était attendue. Elle tardait... et ne viendra jamais.



Pit Fehlen derrière Fine Bop. L'attaquant marquera par deux fois. Photo: Michel Dell'Aiera

Au contraire, une frappe vicieuse de Rani était, une fois encore, mal captée par Suzanne. Cosic ne cadrait pas (21e). Passablement énervé sur ses joueurs vraiment pas dans le coup, terriblement imprécis, l’entraîneur Dan Theis sacrifiait Regui au détriment de Ze (40e).



Au préalable, Boulahfari (36e) et Rani via Bop (37e) étaient proches de doubler la mise. A force de ne pas exister, de butter sur le mur local, le Swift s’exposait au pire. La première possibilité visiteuse signée Kockelmann était annihilée à même la ligne fatidique par Rocha (52e). La machine se mettait en branle… mais elle était coupée net par Bop adroit au bon moment sur un centre de Boulahfari (2-0, 58e).



L'entrée en jeu d’Edjongo (60e) était celle de la dernière chance. Elle sera anecdotique. Deuxième du classement, Muhlenbach possède quatre points d'avance sur le Swift, barragiste en raison d’un goal average favorable (+42) à celui de l’US Esch (+18) facile vainqueur de Sandweiler.



US Esch - Muhlenbach sera au programme de la prochaine journée alors que le Swift accueillera Canach avant d’en finir à Mertert. Il a son sort entre ses mains.

Rodange à 99% en BGL Ligue

En visite à Mertert-Wasserbillig, le leader Rodange se moquait de la manière. Un but suffit à son bonheur. Douze mois après avoir quitté l’élite, le FCR 91 la retrouvera à la rentrée.

Junglinster et Canach respirent grâce à la défaite de Bissen qui déchante

Battu à la régulière 0-2 par Mamer (8e) auteur d’un neuf points sur douze qui permet au FCM d’être en pole position pour assurer son maintien, Junglinster (10e) livre un deuxième tour catastrophique (8 sur 33). Il est en vigilance maximale. Maigre consolation, la défaite 0-1 de Bissen, barragiste et dans de sales draps, à Käerjéng dominateur, sert la cause de la Jeunesse: elle conserve deux longueurs d’avance. La remarque vaut pour Canach (9e) probant vainqueur 3-0 de Wiltz.

Ils ont dit



Philippe Dillmann (entraîneur de Junglinster): «Depuis le renvoi de Johann Bourgadel, j’essaie d’inculquer au groupe le battant, la rage que j’avais comme joueur. Malgré la défaite face à Mamer, on a encore notre sort entre nos mains. Je fais jouer les jeunes mais ils ne sont pas en confiance.»

Fine Bop (joueur de Muhlenbach): «C’était un match difficile. La montée en BGL Ligue n’est pas encore acquise. Restons sur nos gardes. Marquer un doublé fait plaisir. Rachid Boulahfari a l’habitude de centrer au premier poteau.»

Fahrudin Kuduzovic (entraîneur de Muhlenbach): «Nous sommes la meilleure équipe.»

Dan Theis (entraîneur du Swift): «On encaisse un but évitable. Pas question d’en vouloir à mon gardien. C’est sa seconde erreur de la saison. Je ne cherche aucune excuse ni cette erreur ni la pression ni l’aire de jeu bondissante. La victoire de notre adversaire est méritée. A 1-0, il avait le beau rôle. Cette équipe est coupée en deux avec notamment les défenseurs qui attendent et ne montent jamais. Elle est difficile à bouger. Au match aller, nous avions marqué en premier et là il devait sortir. Nous l’avions emporté 3-0. Le Swift est à sa place en étant troisième. On disputera le barrage!»

Ahmed Rani échappe à Kenan Hadzic. Muhlenbach va s'imposer et mettre Hesperange à quatre points. Photo: Michel Dell'Aiera

Les résultats

Joué jeudi



Junglinster - Mamer 0-2

Joués dimanche



Muhlenbach - Swift 2-0



Käerjéng - Bissen 1-0

Sandweiler - US Esch 2-4



Erpeldange - Wormeldange 4-3



Mertert/Wasserbillig - Rodange 0-1



Canach - Wiltz 3-0



Le classement