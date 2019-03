Rodange réalise la bonne affaire de la 15e journée. Le match contre l'US Esch était interrompu cinq minutes, car un supporter local était monté sur le terrain et s’en prenait au président eschois.

Rodange mâte l’US Esch, Wiltz humilie le FC Swift

Rodange réalise la bonne affaire de la 15e journée. Le match contre l'US Esch était interrompu cinq minutes, car un supporter local était monté sur le terrain et s’en prenait au président eschois.

(VL) - La 15e journée se disputait samedi. Vainqueur 3-1 de l’US Esch, Rodange réalise la bonne affaire du week-end. Il compte quatre points d’avance sur le Swift laminé 3-0 par Wiltz. Une seconde défaite de rang qui pose question au « Holleschbierg ». Mühlenbach (3e) et Kaërjéng (4e) qui ont partagé l’enjeu pointent respectivement à cinq et six longueurs. Barragiste, Mamer ramène un point de Canach. Nouvelle défaite pour Sandweiler et Wormeldange, bons derniers.

Absents (maladie et et suspension) lors du déplacement victorieux au Swift dimanche, les Rodangeois Makasso et Diakhaby étaient de retour au sein du « onze » que quittaient Korac et El Guerrab. L’adversaire du jour, l’US Esch, à l’exception du récent revers à Mertert/Wasserbilig n’avait plus été battu depuis le match aller contre… Rodange (2 septembre 2018). Un duel équilibré. Sur le terrain, trois penaltys valaient mieux qu’un en première mi-temps. Muric contraignait Albuquerque à une poussée intempestive. Le capitaine De Sousa Neves convertissait la sentence (1-0, 10e) mais prenait bonne note du prodigieux réflexe de Silva Machado sur une tentative de Rodrigues (13e). L’égalisation arrive. Medri - sortie pied en avant du gardien sur Amoakon - s’en charge (1-1, 19e). Balle au centre. Un « hands » inutile de Da Silva Ferreira en duel avec Muric permettait à De Sousa Neves de réussir un second penalty (2-1, 39e). Après le repos, le FCR 91 ne lâchait rien, enfonçant le clou via… De Sousa Neves (3-1, 73e). Le match était interrompu cinq minutes à la 85e : un supporter local était monté sur le terrain et s’en prenait au président eschois. Une bagarre éclatait. Une fois le calme revenu, les formations remontaient sur l’aire de jeu. Le coup de sifflet final a été donné 20h15…

Wiltz met à terre le FC Swift plongé en plein doute

Le Swift Hespérange est dans le dur, qu’on se le dise. La défaite contre Rodange n’a pas servi d’avertissement. Wiltz, via Schimei, Humblet en première armure et Mmaee en seconde, ont déstabilisé une défense hespérangeoise à côté de ses pompes (3-0). Le secteur offensif n’a toujours pas encore trouvé l’ouverture en 2019. Un zéro sur six très inquiétant avant le déplacement à Bissen. Le FC Atert inaugurera ses nouvelles installations face à Erpeldange mardi soir.

Canach n’y arrive pas à domicile

La venue de Mamer était une occasion à saisir pour empocher la totalité de l’enjeu. Un but inscrit par le visiteur Teixeira dans les arrêts prive la Jeunesse Canch de s’offrir un second dans ses installations et, surtout, de respirer davantage en bas du classement. C’est manqué. À contrario, le FCM 32 a décroché son huitième point en déplacement contre trois à domicile. Incroyable mais vrai.

Sandweiler: Joao Almeida n’a pu éviter la défaite

Lassé, Carlo Tutucci a pris congé de Sandweiler. L’entraîneur des gardiens, Joao Almeida, a pris le relais mais rien ne change et cette huitième défaite en dix sorties. Un but de Mekic suffit au bonheur de Junglinster sauvé par son gardien Corti dans les derniers instants. L’absence du trio Chiche-Andres-Godard n’a pas porté à conséquence. Wormeldange a mené au score grâce à Polidori. Vexé, Mertert/Wasserbilig a renversé la vapeur.

15e journée



Rodange - US Esch 3-1

Mühlenbach - Käerjéng 1-1

Canach - Mamer 2-2

Mertert/Wasserbillig - Wormeldange 2-1

Wiltz - Swift 3-0

Sandweiler - Junglinster 0-1

Mardi, 5 mars:

19h30: Bissen - Erpeldange

Réactions

Domenico Micarelli (entraîneur de Rodange) : « L’US Esch est une belle équipe, difficile à jouer. La chance était à nos côtés avec deux penaltys. Je peux dormir tranquille. On réalise la bonne opération du week-end. Rien n’est fait car il reste onze matches. »

Vitor Pereira (entraîneur US Esch) : « On commence mal le deuxième tour. Ce fut le cas au premier. Des petits détails font la différence. Dans un duel, tu ne peux pas mettre tes mains de la sorte en l’air. Rodange est une équipe bien équilibrée, avec des joueurs expérimentés. Quand elle mène au score, il est difficile de revenir. Il faut se remettre au travail. »