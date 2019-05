Un point suffisait au FC Rodange pour assurer la montée en BGL Ligue. Il en a pris trois à Bissen qui devra s’imposer à Junglinster pour ne pas être barragiste. Muhlenbach accède aussi à l’élite et le Swift terminera barragiste.

Rodange et Muhlenbach promus en BGL Ligue, le Swift barragiste

Par Vincent Lommel

Rebondir après une saison galère n’est pas toujours chose facile. Descendant de BGL Ligue, Rodange retrouve l’élite au terme d’un championnat convaincant et la bagatelle de 58 points sur 75 possibles.



En visite à Bissen qui brûle un cierge, espérant assurer son maintien lors de la dernière journée en revenant victorieux du déplacement à Junglinster, les Sudistes ont haussé le tempo à la reprise. Les supporters étaient aux anges. Une reprise de la tête de Muric (10e) mais, surtout, une double occasion cinq étoiles de De Sousa Neves annihilée de manière prodigieuse par Bassene (11e) traduisaient une supériorité stérile en première mi-temps.



En réaction, Esgaio tentait sa chance. Deux tirs qui ne déchaîneront pas les passions. Une faute de Freitas sur Muric permettait à Fleurival, sur penalty, de placer sa formation sur une voie royale (1-0, 40e). Le FC Atert devait inscrire deux buts pour le priver de la montée. Il aurait pu jouer dix ans sans mettre en péril la défense sudiste.



Débarqué au mercato hivernal, sur la pelouse depuis trois minutes à peine, le Belge Kévin Huberty pourra dire à ses copains qu’il a assuré la victoire des siens d’un puissant envoi à l’entrée du grand rectangle (2-0, 63e). Diakhaby (77e), Lacour (84e) et Fleurival (89e) donnaient de l'allure au score. Le retour au sein de l’élite est officiel.



Dans les rangs du FC Atert Bissen - Campos et Pereira seront exclus au même titre qu’Alverdi - les regards se focalisaient sur Kaërjéng - Junglinster et Swift - Canach. Les défaites respectives de Junglinster et de Canach lui laissent l’espoir d’éviter les barrages. La condition sera de ravir la totalité de l’enjeu dans l’antre de Junglinster.

Muhlenbach aux anges, le Swift aux barrages



Plus personne ne doutait de la composition du podium. Désormais, il est connu: Rodange, Muhlenbach, le Swift. Les Rodangeois ont besoin d’une unité face à Wiltz pour être sacrés champions 2018-2019.



La joie des Rodangeois qui vont retrouver la BGL Ligue. Photo: Hans Krämer

De son côté, le club de Muhlenbach écrit une nouvelle page de son histoire avec l’accession à l’élite. Le Swift devra passer par les barrages pour retrouver la BGL Ligue.



Erpeldange corrige Mamer

Wormeldange et Sandweiler descendent en D1. Surprenant vainqueur 5-0 de Mamer, Erpeldange est réaliste et se dirige vers le barrage. Son compagnon d’infortune reste à désigner: Bissen, Junglinster ou Canach?

La 26e journée promet avec, entre autres, un certain Junglinster - Bissen dimanche prochain.



Réactions

Yvon Dietz (directeur sportif de Rodange): «Le match s'est bien passé et a été assez facile à remporter. Une fois le 2-0 inscrit, la messe était dite. Etre champion est important pour le palmarès. On a besoin d’un point face à Wiltz. Je retiens le sérieux des joueurs depuis le début de saison mais aussi un remarquable esprit de groupe. Nous allons transférer trois, quatre joueurs d’expérience. L’entraîneur Domenico Micarelli ne sera pas de l’aventure en BGL Ligue. Pour des raisons d’ordre privé, il préfère renoncer.»

Semin Civovic (président de Rodange): «Rodange est de retour en BGL Ligue. L’objectif sera de s’installer dans la durée. On a appris de nos erreurs lors du championnat 2017-2018.»

David Viaggi (délégué du FC Atert Bissen): «On doit remporter la totalité de l’enjeu à Junglinster pour ne pas être barragiste. Cela ne sera pas facile, j’en suis parfaitement conscient. Et dans le cas du barrage, il faudra tenir compte des suspensions. Plusieurs joueurs sont concernés et l’effectif n’est pas pléthorique.»

Philippe Dillmann (entraîneur de Junglinster): «Je n’ai pas grand chose à reprocher aux joueurs. Vu la physionomie de la rencontre et les quatre grosses occasions en deuxième mi-temps, nous aurions pu, voire dû, prendre un point. L’arbitre nous refuse un penalty. On aura droit à une finale contre Bissen dimanche prochain. La mobilisation est générale.»

Les résultats de la 25e journée

Bissen - Rodange 0-5

Mamer - Erpeldange 0-5

Wormeldange - Sandweiler 2-1

Kaërjéng - Junglinster 1-0

Swift - Canach 2-0

Wiltz - Mertert/Wasserbillig 2-3

US Esch - Muhlenbach 2-3



Le classement