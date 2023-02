Le 57e Super Bowl a vu s'imposer les Kansas City Chiefs face aux Eagles de Philadelphie, et comportait quelque surprises tout au long de la soirée.

Les temps forts du Super Bowl

Rihanna, un coup de pied décisif et un hymne qui fait pleurer

(AFP) - Un match qui se joue sur un coup de pied victorieux, un show de la mi-temps avec Rihanna enceinte, un hymne national qui arrache des larmes aux joueurs et le retour des personnages M&M's, ce sont quelques temps forts du 57e Super Bowl, remporté dimanche par les Kansas City Chiefs face aux Eagles de Philadelphie (38-35).

Super Bowl ce dimanche: «Les Chiefs vont gagner 27-20» Le handballeur Max Kohl est un fondu de football américain et ne manquerait pour rien au monde le Super Bowl, qui oppose dans la nuit de dimanche à lundi les Chiefs de Kansas City aux Eagles de Philadelphie.

Les larmes de l'entraîneur des Eagles pendant l'hymne: la version très inspirée du «Star Spangled Banner», l'hymne américain, par le chanteur country Chris Stapleton a ému aux larmes l'entraîneur de Philadelphie, Nick Sirianni, de même que les montagnes Jason Kelce (Eagles, 134 kg) et Chris Jones (Chiefs, 135 kg). Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont estimé qu'il s'agissait de la meilleure interprétation sur un Super Bowl depuis 1991 et Whitney Houston, référence absolue.

Les Eagles frappent d'entrée: il aura fallu à Philadelphie 1'51'' seulement pour ouvrir le score sur une course de 1 yard de leur quarterback Jalen Hurts, après une phase de rêve en attaque, donnant le ton d'un festival offensif. Le jeune timonier des Eagles aura réalisé une première mi-temps époustouflante, avec 3 touchdowns, dont deux par la course, pas loin de la perfection sans ce fumble (balle échappée) qui a coûté six points à son équipe.

Ben Affleck chez Dunkin'

Les personnages M&M's de retour: le confiseur avait annoncé, fin janvier, leur mise à l'écart, après qu'une partie de la droite conservatrice américaine les a jugés politisés. Ils ont profité de deux spots publicitaires pour faire leur retour «pour de bon».

Le comédien, scénariste et réalisateur Ben Affleck s'est aussi démarqué dans la jungle des réclames du Super Bowl, en apparaissant en employé d'un drive-in Dunkin', la chaîne américaine de cafés dont il est grand fan, face à de vrais clients. Il est surpris par son épouse, la chanteuse Jennifer Lopez, qui le somme de rentrer à la maison.

Patrick Mahomes laisse sa cheville sur le terrain: à 1'33'' de la mi-temps, le linebacker des Eagles TJ Edwards plaque le quarterback des Chiefs, qui se tord la cheville droite, déjà victime d'une entorse lors d'un match de playoffs, fin janvier. Le quarterback sort en boîtant, le visage déformé par la douleur, une alerte pour Kansas City, qui n'était pas au mieux à ce stade du match. Mais le meilleur joueur de la saison tiendra jusqu'à la fin de la rencontre, sans broncher.

Une prestation simple pour Rihanna

Rihanna chante, enceinte: la chanteuse barbadienne a régalé le public de ses tubes dimanche soir à la mi-temps et annoncé, plus tard, qu'elle était de nouveau enceinte, comme le suggérait son ventre arrondi, qui avait enflammé les réseaux sociaux, moins d'un an après la naissance, le 13 mai 2022, de son fils dont le père est le rappeur A$AP Rocky. C'était là la surprise, annoncée par Rihanna ces derniers jours avant un spectacle qui, par ailleurs, n'en a compté aucune, avec une prestation très sobre et aucun invité.

Kadarius Toney décisif, remet Kansas City aux commandes: le receveur marque sur une réception de 5 yards en début de quatrième quart-temps, qui redonne l'avantage aux Chiefs (28-27), menés depuis plus d'une demi-heure de jeu. Quelques minutes plus tard, le même numéro 19 remonte 65 yards après un coup de pied de dégagement (punt) de Philadelphie. Cette cavalcade permet à son équipe de marquer de nouveau, et de prendre huit points d'avance (35-27 après transformation).

Un coup de pied qui envoie les Chiefs au paradis: le réalisateur (kicker) Harrison Butker avait déjà offert la victoire à Kansas City en demi-finale face à Cincinnati, il y a deux semaines. Il a récidivé, dimanche, avec un coup de pied de 27 yards à 8 secondes du coup de sifflet final, qui a offert aux Chiefs leur second Super Bowl en quatre saisons.