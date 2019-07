Gerson Rodrigues et son équipe du Jubilo Iwata se sont inclinés une nouvelle fois en J-League.

Rien ne va plus pour le Jubilo Iwata

Joe GEIMER Gerson Rodrigues et son équipe du Jubilo Iwata se sont inclinés une nouvelle fois en J-League.

Pour Gerson Rodrigues la situation en J-League commence sérieusement à se compliquer. En première division japonaise, le Luxembourgeois et son équipe du Jubilo Iwata ont encaissé samedi la dixième défaite de la saison. Pour le compte de la 18e journée, Rodrigues et ses compagnons se sont déplacés à Kashima pour y rencontrer les Antlers.



Et l'aventure s'est mal terminée: le Jubilo Iwata s'est incliné 0-2 après avoir... dominé le match. 65% de possession de balle et 15 tirs au but n'ont pas suffi pour prendre au moins un point à l'extérieur.



Shinzato (29e) avec un but contre son camp et Koike (40e) ont marqué les deux buts de la rencontre. Rodrigues a joué tout le match et a été averti.

Avec 14 points après 18 journées de championnat, Jubilo Iwata reste la lanterne rouge de la J-League, tandis que les Antlers occupent la 4e place (31 points.)