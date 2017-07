(ER) - Le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) a remporté ce dimanche la RideLondon Classique disputée sur 187 km alors que Jempy Drucker a pris la 6e place. Samedi, Christine Majerus s'est classée 20e de la course des dames.



Sur la ligne et après 4h05'42" de course, Kristoff, vainqueur du Grand Prix de Francfort début mai, a dominé le Danois Magnus Cort (Orica) et l'Australien Michael Matthews (Sunweb) qui complètent le podium alors que Jempy Drucker a pris la 6e place à une seconde du vainqueur du jour, son 15e Top 10 de la saison.

"Il n'y a eu aucune période de calme aujourd'hui, c'était toujours à fond. J'étais satisfait quand nous avons passé Box Hill car je n'avais pas de bonnes sensations durant la journée. A partir de ce moment-là, j'ai retrouvé des couleurs. Le rythme était très élevé et le trio de tête a été impressionnant. En ce qui concerne le sprint, je me suis retrouvé un peu seul et comme je ne voulais pas être enfermé, j'ai commencé mon sprint un peu trop tôt, je me suis retrouvé aux 300 m avec un vent de face mais c'était compliqué", a commenté le coureur de la BMC.



Le second Luxembourgeois à s'aligner, Ben Gastauer, a pris la 47e à 6" de Kristoff. Le Schifflangeois a notamment mené la chasse en compagnie d'Oliver Naesen derrière les échappés du jour.

Le trio Stuyven-Trentin-Impey, formé à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, a animé la course. Impey a été le premier des échappés à lâcher prise, à 15 km de la ligne. Stuyven et Trentin ont été repris juste avant la flamme rouge.

Dames: Majerus 20e, abandon pour Hoffmann



La course dames s'est disputée samedi sous le déluge et la victoire s'est revenue à l'Américaine Coryn Rivera (Suweb). La lauréate du dernier Tour des Flandres (24 ans) s'est imposée devant la Finlandaise Lotta Lepisto (Cervélo) et l'Allemande Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) en 1 heure et 29 minutes après 66 km de course sous une pluie ininterrompue.

Christine Majerus (Boels Dolmans) a pris la 20e place, dans le même temps que la lauréate, de cette 14e manche de l'UCI WorldTour féminin. Par contre, Chantal Hoffmann (Lotto) a abandonné.