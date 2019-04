Le FC Nordstad, barragiste de Ligue 1, a pris l'ascendant sur le RAF Differdange, barragiste de Ligue 2, lors de la première manche du barrage. Encore une victoire et Ricardo Silva et ses coéquipiers repartiront pour un nouveau bail en Ligue 1.

Ricardo Silva (FC Nordstad): «Un grand pas vers l'objectif»

Le FC Nordstad, barragiste de Ligue 1, a pris l'ascendant sur le RAF Differdange, barragiste de Ligue 2, lors de la première manche du barrage. Encore une victoire et Ricardo Silva et ses coéquipiers repartiront pour un nouveau bail en Ligue 1.

Par Stéphane Guillaume



Ricardo, le FC Nordstad a déjà effectué la moitié du chemin pour renouveler son bail en Ligue 1. Avec cette victoire face au RAF Differdange (8-4), la première manche est acquise. Qu'en avez-vous pensé?

C'est vrai qu'avec cette première victoire, on a effectué un grand pas vers l'objectif qu'on s'est fixé. Le match n'a pas été facile, l'équipe du RAF nous a posé des problèmes. Avec un pressing haut et leur gardien qui a sorti des balles impossibles. Cependant, je crois qu'on a bien su gérer la partie et montrer l'envie de gagner.

Vous retrouvez le RAF Differdange dans sa salle dont les dimensions sont différentes qu'à Niederfeulen. Est-ce un avantage ou un inconvénient pour vous?

Oui c'est vrai que les dimensions de la salle pourraient nous causer des difficultés, on est habitué à une plus petite salle. Cependant, on a un collectif assez technique et vif pour jouer dans une telle salle. Si on regarde nos résultats dans les grandes salles (Aspelt, Sparta ...), ils ont été très positifs. Espérons continuer ainsi.

Nordstad est abonné depuis deux saisons à cette place de barragiste. Allez-vous refaire le même coup gagnant que lors du défunt exercice?

Malheureusement, oui. Depuis la fusion des deux clubs, Feulen et Nordstad, on a eu ces étapes à accomplir. Bien sûr que moi et toute l'équipe, on espère avoir le même résultat. Même si cette saison n'a pas été si mauvaise que cela avec tant de changements dans notre collectif. Avec ce nombre de points et le même nombre d'équipes qui descendraient comme lors de la saison dernière, on serait resté en Ligue 1 sans les matchs de barrage.

Le programme de dimanche

Demi-finales des play-offs - deuxième manche

18h: AS Sparta Dudelange - FC Differdange 03 (Hall René Hartmann)

19h30: Amicale Clervaux - Racing Luxembourg

Barrage Ligue 1 vs Ligue 2, deuxième manche

18h: RAF Differdange - FC Nordstad