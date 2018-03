Un des moments phare de la saison est arrivé. La finale de Coupe du Luxembourg offrira une opposition entre le Racing et le FC Nordstad. Elle se jouera ce lundi 2 avril à 19h au Centre Atert de Bertrange. Michael Pereira (Racing) et Ricardo Monteiro (FC Nordstad) sont impatients d’y être.

Sport 5 min.

Ricardo Monteiro: « Nous ne sommes pas en finale par hasard»

Un des moments phare de la saison est arrivé. La finale de Coupe du Luxembourg offrira une opposition entre le Racing et le FC Nordstad. Elle se jouera ce lundi 2 avril à 19h au Centre Atert de Bertrange. Michael Pereira (Racing) et Ricardo Monteiro (FC Nordstad) sont impatients d’y être.

Par Stéphane Guillaume



Cette finale entre le Racing, qui a terminé en pole position et invaincu de la phase classique, et le FC Nordstad, qui s'est battu toute la saison pour son maintien et est encore engagé dans le match de barrage Ligue 1 contre Ligue 2, semble disproportionnée. Que pensez-vous de votre adversaire?

Michael Pereira (Racing): Je ne dirais pas disproportionné. Une finale de coupe ne reflète pas un classement en championnat. Si Nordstad est en finale, c'est parce qu'il a eu le mérite et la qualité de se qualifier. Pour ce qui est de leur jeu je pense qu'il est basé sur leurs bons frappeurs. Ils ont quelques joueurs avec une très bonne qualité de finition et qui frappent très bien de loin. Il ne faudra pas leur laisser trop d'espace.

Ricardo Monteiro (FC Nordstad): La performance du Racing est notable, il a su confirmer les bonnes prestations match après match. Nous par contre, on savait très bien que la fusion allait prendre son temps pour que les résultats apparaissent. Après, il y a eu quelques soucis pendant la saison qui ont été résolus à temps afin d'éviter la descente directe en Ligue 2. On peut dire que notre saison jusqu'à maintenant a été irrégulière et que le vrai visage de Nordstad n'était pas toujours au rendez-vous. C‘est la raison pour laquelle on est barragiste. Je pense qu’il n’y a pas de secret et que la plupart connaissent l’équipe du Racing, ses points forts et le bon futsal qu‘elle pratique surtout offensivement.

Quand on jette un coup d’œil aux statistiques de la phase classique, le Racing possède la meilleure attaque avec quatre joueurs qui composent le top 10 des meilleurs buteurs et le FC Nordstad détient la troisième plus mauvaise défense. Ne craignez-vous pas un match "attaque-défense"?

MP: C'est possible, on est une équipe qui aime avoir la possession du ballon. Nos adversaires sont souvent obligés de jouer en contre. Tout va dépendre du déroulement de la rencontre et du score.

Le capitaine du Racing, Michael Pereira l'avoue. Le club de la capitale aime avoir la possession du ballon. Photo: Stéphane Guillaume

RM: Le Racing a gagné tous ses matchs et possède la meilleure attaque du championnat, il y a des joueurs qui marquent beaucoup de buts. Il possède un effectif très complet avec des bons joueurs. On sait très bien que Nordstad est une équipe qui ne se cache pas et qui se met en bloc défensif. Nous jouons et pratiquons notre futsal pour offrir des grands matchs et du spectacle à nos supporters. C’est peut-être la raison pour laquelle on encaisse plus de buts mais ce ne sont que des statistiques et cela ne nous inquiète pas! La Coupe, c‘est une compétition à part et jusqu’à présent nous n'avons connu que des victoires dans cette compétition. Je veux encore souligner que nous ne sommes pas en finale par hasard car nous avons quand même éliminé des grandes équipes comme le Samba 7 Futsal ou l’US Esch qui fait partie du top 4. Selon le parcours du Racing, nous sommes conscients qu‘il est le favori mais dans une finale tout peut arriver. Chaque match qu‘on dispute, on le joue pour gagner. Notre mentalité et notre volonté ne changeront pas pour cette rencontre!

Le Racing est en course pour le titre de champion et Nordstad joue son maintien dans le match de barrage. En préparation de cette finale de Coupe du Luxembourg, qu'est-ce qui a trotté dans vos têtes et celles des joueurs durant toute cette semaine? Comment arrivez-vous à dissocier les deux?

MP: Je pense que pour les deux équipes, le championnat est prioritaire à la Coupe et les play-offs ne sont pas à prendre à la légère. Nous on prépare pendant la semaine la rencontre à venir sans penser aux prochaines rencontres. Même si j'avoue qu'on en parle et qu'on a déjà envie d'y être depuis la victoire en demi-finale.

RM: Lors des dernières semaines notre but principal était le maintien, on veut jouer la saison prochaine dans la division où l'on mérite d'être. Dans nos têtes, il y a une seule chose et c'est le prochain match. L'équipe est tranquille et gère bien la situation, chacun sait ce qu'il doit faire. La base reste mais il faut travailler, se préparer pour le match du week-end et après on verra.

Que représente pour vous cette finale qui s'est tout de même disputée les trois dernières saisons devant plus de mille personnes?

MP: C'est un événement spécial quand même. La rencontre qui attire le plus de spectateurs pendant la saison. J'ai eu la chance d'avoir participé à deux finales et c'est toujours une fierté de pouvoir la disputer. En plus, ça nous tient vraiment à cœur de faire mieux que l'année dernière avec cette défaite face à Clervaux. On doit une Coupe à nos supporters.

RM: C'est une expérience unique et j'espère personnellement voir beaucoup de monde venir nous soutenir. On compte sur leur soutien et on essaiera de laisser nos supporters fiers de nous. Après, dès que l'arbitre siffle, j'oublierai tout autour de moi et je me focalise à 100% sur le match pour qu'on puisse accrocher le meilleur résultat possible! J'en profite encore pour remercier le bon travail que notre ancien coach Michel Duarte a réalisé car sans lui, on ne serait pas en finale. Aussi nos nouveaux coachs Tiago da Silva et Marco Abilio qui selon les résultats ont beaucoup apporté au groupe. Egalement le comité, les gens qui travaillent pour ce club et nos supporters fidèles. Ce club mérite cette finale et nous sommes tous fiers de pouvoir la jouer! Que ce soit un grand spectacle pour tout le monde et que le meilleur gagne!

Finale de Coupe du Luxembourg au Centre Atert de Bertrange

19h : Racing (L1) - FC Nordstad (L1)