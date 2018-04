L'entraîneur du FC Les Aiglons Dalheim, Ricardo Duarte, tient à réagir suite aux propos tenus par le coach de Clémency, Jean-Louis Michel, ce mardi sur notre site. Une bagarre (générale) a éclaté au coup de sifflet final.

Ricardo Duarte (Aiglons): «Mes joueurs ont été agressés»

Par Vincent Lommel

«L'arbitre désigné était le même qu'au match aller. C'est comme ça. Avant le coup d'envoi, cinq personnes de Clémency se trouvaient dans le vestiaire de l'homme en noir. Je n'ai pas pu y entrer. Je suis un entraîneur qui déteste la violence physique et verbale. Mes joueurs n'ont agressé personne mais, au contraire, ils furent agressés à plusieurs reprises. Depuis la rencontre inaugurale à Schengen et des problèmes, je filme tous les matches. Sur la première exclusion, mon joueur ne balance pas un adversaire dans les balustrades. Sur la seconde exclusion, un joueur de Clémency est à terre, blessé. Le mien a le ballon. L'arbitre arrête les débats pour permettre une intervention médicale et, dès la fin de celle-ci, il donne le ballon à Clémency qui ne le rend pas. Au préalable, à deux reprises, nous avions rendu le cuir à l'équipe visiteuse. L'adversaire porte un coup à mon joueur qui, effectivement, se rebelle et n'aurait pas dû. Je vais envoyer la vidéo à la FLF. Je suis dégoûté. La D3 est la division des ''voleurs''».