Au lendemain de la folle soirée de Cluj et de la qualification historique du F91 Dudelange pour les poules de l'Europa League, la presse internationale et la twittosphère s'enflamment pour l'exploit des hommes de Dino Toppmöller.

Sport 3 min.

Revue de presse: entre extase et incrédulité

Jean-François COLIN Au lendemain de la folle soirée de Cluj et de la qualification historique du F91 Dudelange pour les poules de l'Europa League, la presse internationale et la twittosphère s'enflamment pour l'exploit des hommes de Dino Toppmöller.

Le site du quotidien sportif français L'Equipe parle d'un «exploit» pour Dudelange, précisant «première équipe luxembourgeoise de l'histoire à atteindre le barrage de Ligue Europa, Dudelange a réussi l'exploit de rejoindre la phase de groupes. Après sa victoire à l'aller (2-0), le club du Grand-Duché a encore gagné contre le CFR Cluj (3-2), avec un doublé de Sinani et une réalisation de Turpel.»

Du côté d'Eurosport, on place Dudelange sur la même ligne que le Celtic Glasgowet le FC Séville, en consacrant un paragraphe à la qualification historique du F91: «l'exploit de la soirée est venu du Luxembourg. Le club de Dudelange avait déjà réalisé une sacrée performance en éliminant tour à tour le KF Drita (Kosovo) et le Legia Varsovie (Pologne). Face à un nouveau club de l'Est, les Roumains du CFR Cluj, le Petit Poucet du Duché (sic) a continué sur sa lancée, s'imposant à l'aller (2-0) comme au retour (3-2).»



Le Dauphiné Libéré évoque bien sûr également une «qualification historique», parlant «du Petit Poucet du Luxembourg (qui) a dominé les Roumains du CFR Cluj, à l’aller (2-0) comme au retour (3-2), et devient le premier club du Duché à jouer une phase de poules en Europe», le tout agrémenté d'un tweet de Foot Luxembourg.

#EuropaLeague Dudelange devient le premier club luxembourgeois à accéder à la phase de groupe de la Ligue Europa 🎉!

Tombeur du Legia Varsovie au 3eme tour (4-3), puis de Cluj en barrage (5-2), c'est maintenant la phase de poules qui attend Dudelange !

Tirage au sort demain à 13h pic.twitter.com/hBl15aimI9 — Foot Luxembourg 🇱🇺🇫🇷 (@LuxembourgFoot) 30 août 2018

Du côté belge, le site 7sur7.be se fend d'un article uniquement consacré au F91, et sobrement intitulé «Dudelange, premier club luxembourgeois qualifié pour les poules de l'Europa League», précisant «le football luxembourgeois a vécu des heures historiques, jeudi à Cluj. Pour la première fois, un club du Grand-Duché aura en effet sa boule dans l'urne du tirage au sort de la phase de poules de l'Europe League, vendredi au Grimaldi Forum de Monaco», et ajoutant «l'entraîneur, Dino Toppmöller, 37 ans est le fils de l'ex-attaquant international allemand de Kaiserslautern Klaus Toppmöller, finaliste de la Ligue des Champions comme entraîneur du Bayer Leverkusen en 2002 à Glasgow (1-2 contre le Real Madrid) (...) L'Europa League va rapporter environ quatre millions d'euros à Dudelange, qui a déjà oublié sa lourde défaite, 1-4, contre Mondorf, dimanche passé en championnat, où il est avant-dernier avec 3 points sur neuf.La ville de Dudelange (20.000 habitants) se situe dans le canton d'Esch-sur-Alzette».

Côté néerlandophone, le site Voetbalkrant relève l'exploit de la troupe de Dino Toppmöller, au côté de la qualification des Rangers de Steven Gerrard.



L'ancien international français, aujourd'hui consultant, Vikash Dhorasoo y va aussi de son tweet mêlé d'admiration et de félicitations pour le «F91 Dudelange, où joue Milan Bisevac».



Dans la série "Petit Pays, Grands Exploits", on applaudit le @F91Diddeleng (où joue notamment Milan Bisevac) qui devient le premier club du Luxembourg qualifié pour une Coupe d'Europe. Bravo les mecs 💪🏽😎 #Dudelange — Vikash Dhorasoo (@vikash_dhorasoo) 30 août 2018

Gilles Muller en direct de New York



Le #Dudelange a d'ailleurs fait florès jeudi soir sur la Twittosphère, comme chez les Portugais de Futebol pelo Mundo qui parle d'un «exploit historique», tandis que le journaliste belge Dominique Kovacs tweete «Le saut de Dudelange», en retweetant l'article de notre envoyé spécial à Cluj, Christophe Nadin.







« Le saut de Dudelange »



🚨Premier club luxembourgeois qualifié en Ligue Europa 🚨@F91Diddeleng #EuropaLeague #Dudelange 🇱🇺 ⚽️ 💪 👏 https://t.co/PXdE2RVtSI — Dominique Kovacs Cordivani (@DoKovacs) 30 août 2018





O Dudelange conseguiu uma façanha nesta quinta. Se tornou a 1ª equipe da história de Luxemburgo a chegar à fase de grupos da Europa League ao eliminar o Cluj da Romênia e antes ter eliminado o Legia Varsóvia da Polônia. Histórico! #UEL #EuropaLeague #Dudelange pic.twitter.com/XqytxxISKa — Futebol pelo Mundo (@futebolpelomu1) 31 août 2018

Ainsi, de très nombreux twittos ont salué la qualification du premier club luxembourgeois pour la phase de poules d'une coupe européenne, insistant sur le caractère historique de l'exploit. Entre extase et incrédulité.







Enfin, depuis New York, où il passe quelques jours de vacances en famille après son élimination à Flushing Meadows, synonyme d'épilogue de sa carrière, Gilles Muller a regardé le match de Dudelange en livestream dans... l'après-midi - décalage horaire oblige -, en compagnie de l'ancien gardien de but de la Jeunesse et de la sélection, Marc Oberweis, et de notre confrère de RTL Radio, Franky Hippert.

Source: Facebook