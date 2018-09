La presse européenne a suivi avec intérêt et curiosité la prestation convaincante des Dudelangeois face à l'ogre milanais. Pour de nombreux observateurs, le club de la Forge du Sud a été à la hauteur de l'événement.

Sport 2 min.

Revue de presse: «Dudelange a pris place sur la carte européenne du foot»

Eddy RENAULD "La réalité du terrain fut assez éloignée du déséquilibre annoncé"

La presse européenne a suivi avec intérêt et curiosité la prestation convaincante des Dudelangeois face à l'ogre milanais. Pour de nombreux observateurs, le club de la Forge du Sud a été à la hauteur de l'événement.



La Gazzetta dello Sport écrit "Service minimum pour l'AC Milan" et le quotidien sportif de mettre en avant la prestation de Higuain,"à nouveau décisif", unique buteur du match sur la pelouse du stade Josy Barthel comme dimanche dernier à Cagliari en championnat. "Grâce à ce succès 1-0 et le match nul entre l'Olympiacos et le Betis, Milan prend la tête du groupe F. C'est la meilleure nouvelle à l'issue de cette entrée en matière européenne pas vraiment fantastique."



Le site officiel du club lombard met en évidence la prestation du buteur argentin Higuain."Milan avait besoin d'une victoire pour lancer sa campagne en Europa League. Les Rossoneri ont devancé Dudelange au Josy Barthel dans un match difficile pour les hommes de Gattuso qui ont affronté une équipe bien organisée, qui a bien défendu et fermé tous les espaces." Le site internet du club met aussi en évidence les prestations de Bakayoko, Castillejo, qui a délivré l'assist, et Caldara alors que du côté luxembourgeois, le gardien Frising " a signé une prestation étonnante".

Pour Kicker, " L’AC Milan a remporté une victoire quelque peu chanceuse au Luxembourg contre Dudelange". Et le magazine allemand de poursuivre: "La différence entre les deux clubs n’a pas été énorme. A la pause, le score était de 0-0, grâce aussi au gardien Frising, qui s’est montré à la hauteur. Amer pour Dudelange: le but décisif de Milan était chanceux."

Nos confrères de L'Avenir insistent sur le duel équilibré proposé par les deux équipes: "Dudelange s’est incliné avec les honneurs hier, au terme de son premier match en poule F de l’Europa League. Logiquement si l’on s’en tient aux CV recensés de part et d’autre de la feuille de match. Ou aux budgets des deux clubs. Toutefois, la réalité du terrain fut assez éloignée du déséquilibre annoncé. Surtout au cours d’une première période."



Europa League: Gonzalo Higuain gâche la fête de Dudelange https://t.co/lcfFD9lZD7 — Sudpresse (@sudpresseonline) September 21, 2018

Pour Sud Presse, ce F91-AC Milan "improbable et atypique, est de ceux qu’on pensait à jamais engloutis par la réforme des coupes européennes et l’avènement du foot business" s'est joué sur une frappe déviée. "Empêtrés dans un foot manquant de fluidité, les Milanais n’étaient pas à la fête mais trouvaient le chemin de la délivrance à la sortie du quatrième quart d’heure.(...) L’AC Milan est passé par la petite porte, Dudelange a pris place sur la carte européenne du foot." Et Le Soir de conclure: "Dudelange est un petit Poucet. Modeste et vaillant. Humble et fier, des valeurs impératives pour toiser Milan".

Enfin RMC Sport met en évidence le métier des Rossoneri et l'enthousiasme des joueurs de la Forge du Sud. "Pour le premier match de Coupe d'Europe de l'histoire du foot luxembourgeois, Dudelange a fait plus que résister face au Milan AC. Mais l'expérience a fini par jouer et Gonzalo Higuain a offert la victoire aux Milanais."