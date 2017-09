(JFC). - Si les titres de la presse quotidienne française, tant généraliste que spécialisée, insistent dans un bel élan unanime sur la faillite de l'équipe de France, dimanche soir contre le Luxembourg (0-0), seul le site Internet du mensuel So Foot vante les mérites des Roud Léiwen.

Si le nul «honteux» concédé par les Bleus contre le Luxembourg suscite l'indignation des médias français, ce résultat ne compromet pas non plus la participation de nos voisins à la prochaine Coupe du monde en Russie. Un couac plutôt qu'un naufrage.

«La France mise en échec par le Luxembourg», titre sobrement Le Monde, tandis que Paris-Normandie évoque «Des Bleus trop maladroits». Pour le Figaro, «Les Bleus calent contre le Luxembourg», alors que 20 minutes y va d'un «Les Bleus concèdent un match nul fort gênant», ajoutant «Et pourtant le Stadium a poussé fort derrière les Bleus».

Quotidien régional limitrophe du Grand-Duché, le Républicain Lorrain parle d'«Une attaque aphone contre le Luxembourg», avec, en sous-titre, «L'incroyable bourde de la France contre le Luxembourg».

La presse spécialisée souligne forcément le même constat d'échec pour l'équipe de France: «La France redescend sur terre», pour France Football, alors que L'Equipe se fend d'un «Les Bleus réduits au silence», avec, en bas de page, un encadré sur «L'étonnant Vincent Thill».

Les notes des joueurs dans L'Equipe de ce lundi



Le célèbre quotidien sportif qui accorde la note de 8/10 à trois Luxembourgeois: Jonathan Joubert, Chris Philipps et Dave Turpel. A l'autre bout, Daniel Da Mota écope d'un 5, alors que Christopher Martins et Vincent Thill se voient attribuer un 7. La moyenne de l'équipe de Luc Holtz, lui aussi affublé d'un 8/10, est de 6,5. Côté français, Kurzawa hérite d'un implacable... 2/10, et la meilleure note revient au gardien Hugo Lloris et au milieu récupérateur N'Golo Kanté avec un pâle 5/10. La moyenne des Bleus culmine à... 3,6, avec un très pâle 3/10 pour Didier Deschamps, à l'image de ses hommes.



Plus grinçant et plus acide, Le Parisien se lâche sans concession: «Nul sur toute la ligne. Les Bleus tombent de haut.»



L'incontournable cliché de la place financière luxembourgeoise revient au Dauphiné Libéré, qui titre: «Les Bleus impuissants face au coffre-fort luxembourgeois», là où Ouest France esquisse déjà une analyse de l'échec: «Pourquoi la France n'a pas gagné contre le Luxembourg.»

Enfin, seul média de l'Hexagone à insister davantage sur les mérites de Luc Holtz et sa bande plutôt que sur les carences des stars en bleu, le «dissident» So Foot, sous la plume de Maxime Brigand, nous dit que «Le Luxembourg éteint le Stadium».