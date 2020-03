A moins de cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo, le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, fera le point sur la situation lors d'une conférence téléphonique.

Réunion mardi entre le CIO et les fédérations

(AFP) - La réunion téléphonique entre le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach et les fédérations internationales se tiendra mardi à 13h et a pour but de «les tenir informées de la situation, tout comme les Comités nationaux olympiques et les sportifs». Le CIO «va faire un point des actions menées» pour répondre aux conséquences de la crise du coronavirus «et les fédérations auront l'opportunité de poser des questions», a ajouté une source au sein d'une fédération internationale.

Alors que de très nombreux événements sportifs internationaux ont été reportés ou annulés, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a promis vendredi que Tokyo accueillerait bien comme prévu en juillet les Jeux olympiques, malgré les interrogations suscitées par la pandémie liée au nouveau coronavirus. Thomas Bach a indiqué de son côté jeudi que son organisation suivrait les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au sujet d'un éventuel report. Il a toutefois reconnu que l'annulation, en raison de l'épidémie, de certaines compétitions sportives servant d'épreuves qualificatives, posait déjà «de sérieux problèmes».

La question des qualifications devrait être au centre de la réunion téléphonique de mardi alors que l'organisation de nombreux tournois de qualification est encore en suspens. Début mars, M. Bach avait assuré que le CIO ferait preuve de «flexibilité» concernant les qualifications pour les JO de Tokyo 2020 et avait encouragé «tous les athlètes à continuer à se préparer» pour les JO de Tokyo.