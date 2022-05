Le nouveau parcours de l'ING Night Marathon allie défi sportif, culture et ambiance de fête populaire exubérante.

Retour en images sur la 15e édition de l'ING Night Marathon

André KLEIN Le nouveau parcours de l'ING Night Marathon allie défi sportif, culture et ambiance de fête populaire exubérante.

Après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie, les athlètes ont enfin pu s'affronter à nouveau, samedi, lors de la 15e édition de l'ING Night Marathon pour remporter petites et grandes victoires.



Sept endroits pour faire la fête et vibrer sur le parcours Ce samedi, l'ING Night Marathon attirera à nouveau des milliers de personnes dans la capitale. Quelques conseils pour dénicher les meilleurs endroits où faire la fête et soutenir les coureurs.

Près de 12.000 coureurs, et bien plus de spectateurs ont fait du retour du marathon nocturne un succès total. Malgré des températures fraîches, qui se situaient tout juste dans la dizaine de degrés, 56 groupes de musique ont chauffé le public et les athlètes.

Le Kényan Ezekiel Kiprop Koech a remporté le marathon masculin. Photo: Stéphane Guillaume

Le Kényan Ezekiel Kiprop Koech a dominé la course chez les hommes, et a franchi la ligne d'arrivée après 2h15'46'' d'effort, en tant que premier coureur, avec 15'57'' d'avance sur son compatriote Gedion Kipchirchir Murrei. La médaille de bronze revient au Marocain Alaa Hrioued (à 19'30'').

Le meilleur Luxembourgeois, Bertil Muller, a franchi la ligne sixième (2.43'40''). Muller a manqué de battre son record personnel de deux secondes.

Chez les femmes, la médaille d'or revient également au Kenya. Mercy Jeptoo Tuitoek s'est imposée en 2.43'31'' devant sa compatriote Shauline Chepkirui Koech (à 1'38''). La meilleure Luxembourgeoise, Shefi Xhaferaj, termine quatrième en 3.07'11''.

Jenny Gloden remporte le semi-marathon

La victoire du semi-marathon masculin revient à l'Espagnol Eric Domingo Rolden 1.12'14''. En deuxième position, on retrouve le Français Kamel Daouadji (à 3''), suivi du Belge Justin Mahieu (à 14''), qui termine troisième. Luc Scheller (1.14'11'') a été le meilleur Luxembourgeois de l'épreuve en se classant cinquième.

Chez les femmes, la Luxembourgeoise Jenny Gloden s'est imposée avec un temps de 1.20'26''. Sa compatriote Anny Wolter a pris la deuxième place (en 2'12'') devant la Belge Charlotte Dujardin (à 8'48'').

20 Des guirlandes disposées au bord du parcours éclairent la piste. Photo: Oliver Kerschen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Des guirlandes disposées au bord du parcours éclairent la piste. Photo: Oliver Kerschen Environ 12 000 coureurs ont pris part à l'événement. Photo: Stéphane Guillaume On prend la pose pour une photo souvenir. Photo: Stéphane Guillaume Le parcours traversait le centre-ville. Photo: Oliver Kerschen Le meilleur luxembourgeois du marathon est arrivé sixième, il s'agit de Bertil Muller. Photo: Stéphane Guillaume Le Kenyan Ezekiel Kiprop Koech a remporté l'ING Night Marathon. Photo: Stéphane Guillaume Photo: Oliver Kerschen La deuxième place revient également au Kenya, avec Gedion Kipchirchir Murrei. Photo: Stéphane Guillaume Le départ a été donné dans une ambiance festive et colorée. Photo: Stéphane Guillaume Die Läufer achten darauf, genug zu trinken Foto: Oliver Kerschen Tolle Kostüme. Foto: Stéphane Guillaume Auf der Strecke. Foto: Stéphane Guillaume Volksfeststimmung. Foto: Stéphane Guillaume Photo: Stéphane Guillaume Photo: Oliver Kerschen Photo: Stéphane Guillaume Photo: Stéphane Guillaume Une photo souvenir avec le vainqueur. Photo Stéphane Guillaume Les spectateurs applaudissent depuis les bords du parcours. Foto: Stéphane Guillaume Spectateurs et coureurs ont pu profiter de nombreuses animations le long du parcours. Photo: Oliver Kerschen

