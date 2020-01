Des stars internationales et des records nationaux. La 22e édition de l'Euro Meet, organisée ces trois derniers jours à la Coque, n'a pas manqué de passionner un public toujours fidèle au rendez-vous.

Sport 12

Retour en images sur l'Euro Meet

Des stars internationales et des records nationaux. La 22e édition de l'Euro Meet, organisée ces trois derniers jours à la Coque, n'a pas manqué de passionner un public toujours fidèle au rendez-vous.

(DH) - A l'image de Florent Manaudou, certains des meilleurs nageurs de la planète s'étaient donné rendez-vous à la Coque. Et ils n'ont pas déçu le public à nouveau venu en nombre lors des trois jours de compétition.

12 Katinka Hosszu. Photo: Yann Hellers

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Katinka Hosszu. Photo: Yann Hellers Monique Oliviera amélioré les records des 200 et 400 m nage libre. Photo: Yann Hellers Florent Manaudou, ici en discussion avec Raphaël Stacchiotti, a chois l'Euro Meet pour faire sa rentrée en 2020. Photo: Yann Hellers Ingolf Bender, l'entraîneur national. Photo: Yann Hellers Raphaël Stacchiotti. Photo: Yann Hellers Sarah Sjöström. Photo: Yann Hellers Quatre Luxembourgeois en lice. De gauche à droite: Raphaël Stacchiotti, Monique Olivier, Lena Peters et Rémi Fabiani. Photo: Yann Hellers Le supporters hongrois ont donné de la voix. Photo: Yann Hellers Lena Peters. Photo: Yann Hellers JO sont déjà dans les têtes et gravé sur les corps. Photo: Yann Hellers Joao Carneiro. Photo: Stéphane Guillaume L'édition 2020 de l'Euro Meet a été un nouveau succès populaire. Photo: Yann Hellers

Du côté des Luxembourgeois, la palme est revenue à Monique Olivier qui s'est hissée en finale à trois reprises et qui a battu quatre records au 200 m papillon (2'15''58), par deux fois dans le 200 m nage libre (2'01"85 et 2'01''53) et dans le 400 m nage libre (4'14''15). Raphaël Stacchiotti, quant à lui, n'a pas été en reste. Il a terminé à la troisième place du 200m 4 nages avec un chrono de 2'02''79.

De son côté, Florent Manaudou a réussi une grosse performance sur 100 m nage libre en réalisant le meilleur temps des séries, dimanche, en 48"67 mais a choisi de ne pas s'aligner en finale. Le nageur français a ainsi établi la 14e meilleure performance mondiale de la saison pour son premier 100 m en individuel depuis son retour à la compétition en juin 2019, après trois ans d'absence. Samedi, il s'était imposé sur 50 m nage libre en 21"56 .