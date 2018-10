L'European Beatdown 4, samedi à Mons, était l'occasion de revoir Julien Gracco dans l'octogone, mais le Luxembourgeois s'est fait surprendre au sol par le Français Morgan Charrière.

Retour contrarié pour Julien Gracco à Mons

L'European Beatdown 4, samedi à Mons, était l'occasion de revoir Julien Gracco dans l'octogone, mais le Luxembourgeois s'est fait surprendre au sol par le Français Morgan Charrière.

(DH). - «Crazy Wolf» a enregistré la quatrième défaite de sa carrière professionnelle en treize combats. Un revers concédé suite à une clé de jambe (à partir de la 25e minute sur la vidéo) qui l'a obligé à reconnaitre la supériorité de son adversaire.



«Comme les commentateurs l’ont indiqué au cours de la soirée, nous étions censés faire le combat de la soirée. Mon game plan était de le toucher pour l’amener dans mes clefs de jambe... malheureusement, je me suis montré trop pressé et je n’ai pas pensé à défendre les miennes», a commenté le natif d'Eischen. «Les points positifs que je retire de la préparation et de ce combat, c'est que j’ai beaucoup évolué dans mon régime et ma reprise de poids ainsi que dans ma façon de voir le début du combat. Je n'ai aucune blessure, j'ai donc hâte de combattre à nouveau au plus vite.»

Le sociétaire de la Team Shocx Bruxelles devra certainement se contenter d'accepter des réunions moins prestigieuses que celle organisée à l'Arena de Mons mais il est déjà prêt à repartir de l'avant.