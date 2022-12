Environ 500 étudiants luxembourgeois issus des cercles étrangers sont revenus en découdre sur les terrains de volley, basket et futsal en ce milieu de semaine.

Sport 13 3 min.

Tournoi de Noël

Retour à la tradition, au folklore et à l’esprit de compétition

Christophe NADIN Environ 500 étudiants luxembourgeois issus des cercles étrangers sont revenus en découdre sur les terrains de volley, basket et futsal en ce milieu de semaine.

De la frustration peut naître une nouvelle motivation. Celle des étudiants sportifs luxembourgeois est intacte si on en juge le succès rencontré par le traditionnel tournoi de Noël de retour après deux années de page blanche. «L’édition de 2020 fut victime du Covid-19, celle de l’année dernière était prête avant son annulation une semaine avant la date en raison de la variante omicron», rappelle Marc Hoffmann.

Transformer l’essai n’est pas une fin en soi Le club de rugby, les Eagles, forment de jeunes joueurs et joueuses dans le coin de Bridel-Kopstal sans vouloir à tout prix en faire de futurs champions.

Le secrétaire général de la LASEL (ligue des associations sportives estudiantines luxembourgeoises) n’avait cependant aucun doute sur le succès de cette cuvée. «La formule est bonne et chaque discipline a quasiment fait le plein au niveau des inscriptions», se félicitait-il alors que le tournoi de futsal battait son plein dans une folle ambiance.

«Pour la remise des prix mardi soir, il y avait presque 700 personnes.» Tout est dit et le campus du Geesseknäppchen est l’endroit idéal pour réunir tout ce beau monde. «On remercie les directeurs des lycées et le personnel mobilisé», poursuit le responsable de la LASEL. L’association s’occupe de l’aspect sportif alors que la logistique et le catering sont l’affaire de l’ACEL (l’association des cercles d’étudiants luxembourgeois). Et la mécanique roule depuis plus d’un demi-siècle puisque le premier ballon d’essai remonte à 1961 avec un tournoi de football lancé par Jean Schmit.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

7 Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume Tournoi de Noël 2022 Photo: Stéphane Guillaume

C’est en 1964 que le tournoi s’est davantage structuré. Les formules ont ensuite varié au gré des années avec l’apparition du basket puis celle du tennis de table avant que le futsal ne remplace le football puis que le volley se substitue au tennis de table en 1988.

Depuis, le modus operandi est figé dans le marbre. «On ne devrait plus beaucoup toucher à la formule. Premièrement parce que trois sports, ça remplit le planning. Le futsal mobilise à lui seul 21 équipes. Cinq salles sont utilisées, soit le maximum. Logistiquement, on ne peut pas faire plus et passer sur trois jours deviendrait un peu trop contraignant dans une période de vacances», détaille Marc Hoffmann.

Bruxelles affûté

Avec une bière et une saucisse grillée, la cohorte de supporters s’en est donné à cœur joie pour soutenir son équipe. Certains cercles se renforçant à coup de tambours et trompettes. Vingt-deux cercles se sont d’abord expliqués sur le terrain de volley mardi. Le CELB s’est montré tout aussi intraitable en poules qu’en finales.

Les Bruxellois ont dicté leur loi dans le groupe 5 avant d’en faire de même dans une phase finale où le LSI (Innsbruck) s’est montré à la hauteur des «Belges». «C’est là qu’on voit que l’entraînement paie et que l’esprit de compétition n’est pas un vain mot», ponctuait Marc Hoffmann, très fier du niveau.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

6 LSK (Kaiserslautern) - LSM (München). Tournoi de Noël 2022. Basketball. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. LSK (Kaiserslautern) - LSM (München). Tournoi de Noël 2022. Basketball. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume ALUS (Strasbourg), blanc, - LSM (München). Tournoi de Noël 2022. Football. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume LSM (München). LSI (Innsbruck) – LSM (München). Tournoi de Noël 2022. Volleyball. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume ALUS (Strasbourg), blanc, - LSM (München). Tournoi de Noël 2022. Football. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume CELB (Liège+Bastogne), blanc, - LSM (München). Tournoi de Noël 2022. Football. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume LSI (Innsbruck), gris, - LSW (Wien). Tournoi de Noël 2022. Football. Campus Geesseknäppchen, Luxembourg. Foto : Stéphane Guillaume Stéphane Guillaume

Le basket était la propriété des étudiants de Cologne. Vainqueur de ses trois matchs de groupe, le LSC devait davantage s’employer pour écarter les Zurichois en finale dans une formule mixte.

Ce sont encore les Bruxellois qui régalaient ce mercredi au terme d’une journée totalement consacrée au futsal avec 21 équipes. Freiné par Vienne en poule (2-2), le CELB se montrait costaud en finale dans un lycée Mayrisch chauffé à blanc. Accroché par Berlin (1-1), Bruxelles distança successivement Munich (1-0), Strasbourg (1-0) et Amsterdam (3-0) pour inscrire son nom au palmarès 2022.

Les étudiants luxembourgeois de la capitale belge ne s’arrêtaient pas en si bon chemin puisqu’ils remportaient le challenge Jean Schmit qui couronnait le meilleur cercle toutes disciplines confondues. Les Bruxellois devançaient Munich et Aix-la-Chapelle.

Rendez-vous dans un an!

Les podiums Volley-ball 1. CELB (Bruxelles) 8 points, 2. LSI (Innsbruck) 4, 3. AVL (Aix-la-Chapelle) 4 Basket-ball 1. LSC (Cologne) 4 points, 2. LSZ (Zurich), 3. AVL (Aix-la-Chapelle) 0 Futsal 1. CELB (Bruxelles) 10 points, 2. ALUS (Strasbourg) 5, 3. VLIB (Berlin) 4

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.