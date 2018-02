Sur près de 600 votes recueillis à notre sondage de lundi, vous avez été pas loin de deux tiers (61%) à estimer que la remise générale décrétée par la FLF le week-end dernier était une sage décision, pleine de bon sens.

Résultat du sondage: vous approuvez la remise générale

Vous êtes donc une majorité à estimer que la santé des joueurs passe avant tout et que, donc, vu les conditions météorologiques hivernales et l'état des pelouses, il ne fallait pas jouer ce week-end.

Pour le reste, c'est pratiquement du 50-50 entre les internautes qui estiment qu'il ne fallait pas décréter une remise générale, car les clubs qui ont tout fait pour pouvoir jouer (19% des votants (112 votes)) et ceux et celles, plus radicaux, qui sont d'avis qu'il fallait jouer ce week-end, vu que l'on joue bien dans des conditions parfois bien pires à l'étranger (18% (107 votes)).